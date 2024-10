Retroscena Osimhen: altro che Milan, era fatta con un altro club italiano

Nuovo retroscena per quanto riguarda Osimhen. Era praticamente fatta con un altro club italiano. Ecco perché alla fine è saltato tutto

Continua a tenere banco la questione Osimhen. È di questa mattina la notizia di un Galatasaray intenzionato a spendere già a gennaio 81 milioni di euro per acquistare il nigeriano. Una mossa che potrebbe cambiare un po’ il destino di calciomercato del bomber ex Napoli. L’eventuale acquisto non chiuderebbe le porte ad una partenza in estate, ma sicuramente cambierebbe il prezzo ed anche la destinazione.

Intanto nelle ultime ore è uscito un ulteriore retroscena su Osimhen. Era praticamente fatta per il trasferimento in un altro club del nigeriano. Poi è saltato tutto per un cavillo. Un piccolo rimpianto per la squadra, che aveva chiuso un colpo di livello. Ora comunque fa parte del passato. Per il bomber ex Napoli il presente si chiama Galatasaray mentre il suo futuro è ancora tutto da scrivere.

Retroscena Osimhen: un club italiano pronto a chiudere

Come ormai sappiamo molto bene, Osimhen è stato portato in Italia nel 2020 dal Lille. Un acquisto fortemente voluto da Giuntoli. Ma il suo approdo in Italia poteva essere anticipato di due anni. A rivelarlo è Delli Carri in un’intervista a tuttomercatoweb.com. L’ex ds del Pescara rivela come era in corso una trattativa con un’altra squadra italiana però poi alla fine non si è fatto nulla e c’è stato il passaggio al Lille.

La squadra in questione è la Sampdoria. I doriani avevano visto nel giocatore la classica plusvalenza e c’era stato un tentativo di acquistarlo magari in collaborazione con il Napoli. “Ne avevo parlato anche con Micheli – ha sottolineato De Micheli – in quel momento lo Charleroi lo dava in prestito con diritto di riscatto a 13 milioni di euro“. Poi non si fece nulla per la mancanza di posti extracomunitari nei doriani e sappiamo tutti come è andata a finire.

Un piccolo rimpianto considerato anche quanto il Napoli ha speso per acquistarlo dal Lille. Ma ora questo fa parte del passato. Il presente di Osimhen si chiama Galatasaray. Il nigeriano è chiamato a fare molto bene con il club turco per poi magari ritornare in una big europea. Futuro dell’attaccante che resta comunque tutto da scrivere e si avrà un quadro più chiaro solamente a partire da gennaio. Su di lui diverse le squadre, ma non è da escludere una permanenza a sorpresa in Turchia.