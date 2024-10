Napoli, scambio con la Lazio: il nome

In casa Napoli si inizia a pensare al prossimo calciomercato. Possibile scambio con la Lazio a gennaio: il nome al centro della trattativa

Per il Napoli è tempo di pensare al calciomercato invernale. La rosa a disposizione di Antonio Conte non è assolutamente completa e ci sono ancora dei reparti da completare. Ma naturalmente non finirà qui la sessione dei partenopei. Manna dovrà definire anche alcune uscite per consentire ad alcuni giocatori di trovare maggiore spazio e quella continuità che fino a questo momento è mancata.

E durante il calciomercato invernale potrebbe riaprirsi anche una trattativa con la Lazio. Secondo quanto riferito da laziochannel.it, i biancocelesti non hanno assolutamente perso di vista un obiettivo già avuto in estate ed ora potrebbero bussare al Napoli per capire la fattibilità di questa operazione. Naturalmente bisognerà capire se nei mesi che mancano a gennaio la situazione cambierà oppure no.

Calciomercato Napoli: trattativa con la Lazio, i dettagli

Movimenti in entrata, ma anche in uscita per il Napoli durante il calciomercato invernale. La squadra di Conte ha bisogno di essere puntellata e allo stesso tempo si proverà a dare una chance di giocare in più a calciatori che nella prima parte di stagione hanno trovato davvero poco spazio con la maglia partenopea.

E tra questi c’è anche Folorunsho. Nonostante il calciatore sia rimasto a Napoli, Antonio Conte fatica a trovargli una collocazione e a questo punto il calciomercato di gennaio potrebbe essere il momento giusto per separare le strade. Il centrocampista ha bisogno di giocare e la Lazio è pronta a dargli l’opportunità di trovare la continuità mancata con i partenopei. Naturalmente bisognerà capire se i biancocelesti riusciranno a soddisfare le richieste di ADL. De Laurentiis non ha intenzione di abbassare il prezzo e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Non è da escludere che il Napoli possa sfruttare questa trattativa per proporre uno scambio alla Lazio. Come sappiamo, i partenopei sono alla ricerca di un esterno destro e chi meglio di Lazzari potrebbe fare a caso di Conte. Al momento parliamo solamente di una suggestione, ma il calciomercato riserva sempre molto sorprese e per questo motivo non possiamo escludere nulla. Non ci resta che aspettare gennaio per avere un quadro più chiaro sia sul futuro di Folorunsho che su questa suggestione di scambio.