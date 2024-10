Serie A, miliardario USA compra il club: Cannavaro nuovo tecnico

In Serie A per un club sta per arrivare un autentico stravolgimento. Il miliardario americano è pronto a rilevare la società in questione ed in panchina può seriamente diventare Fabio Cannavaro il nuovo allenatore. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso. Ecco che cosa sta succedendo.

Gli stravolgimenti societari nel mondo del grande calcio sono sempre più frequenti. Allo stato attuale delle cose, infatti, il calcio è visto come un autentico business, al pari di tutti gli altri settori della nostra economia, e per questo motivo arrivano sempre più frequenti i passaggi di consegna tra proprietari.

L’obiettivo, in tal senso, è quello di fare degli investimenti quanto più fruttuosi possibili, valorizzando al massimo una realtà prima poi di cederla al miglior offerente. Un altro club, adesso, in Serie A si prepara a vivere giorni decisivi per il suo futuro. Non solo, infatti, sembra essere vicina la cessione al miliardario americano, ma potrebbe anche Cannavaro come nuovo allenatore.

Serie A, un club cambia proprietà e non solo: le ultime

L’ex fenomeno da calciatore fin qui ha avuto una carriera da allenatore non troppo gratificante. Per amor del vero, però, non gli è mai stata concessa una grande possibilità in termini di costanza e di ambizioni per le squadre da lui allenate. Adesso, però, potrebbe arrivare una svolta anche per lui.

Stando a quanto raccontato da Today.it, infatti, l’italoamericano Mario Joseph Gabelli è pronto ad entrare inizialmente nella società del Monza. Inizialmente la sua idea sarebbe quella di rilevare una piccola fetta di quote, per poi passare alla acquisizione completa del club e rilevarla, dunque, dalle mani di Fininvest, che da tempo sta provando a cedere la società dopo la morte di Berlusconi.

Miliardario pronto a comprare il club: Cannavaro nuovo allenatore

Fondatore di Gamco Investors, nota società di New York che gestisce circa 31 miliardi di dollari, Gabelli ha un patrimonio che si aggira sui 2 miliardi e sarebbe davvero molto vicino ad entrare nel Monza con le modalità prima illustrate. Ma non è tutto.

Nonostante il pareggio contro la Roma, infatti, in casa Monza resta ancora incerto (come sottolineato da Calciomercato.com, analizzando le quote per il suo esonero) e tutto da scrivere il futuro di Alessandro Nesta e per il futuro della panchina attenzione al nome di Fabio Cannavaro. Galliani, d’altronde, non è nuovo a colpi di scena come questo.