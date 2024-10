David Neres, nessuno come lui in Europa: dato incredibile

Il rendimento di David Neres, nei pochi minuti avuti a disposizione fino a questo momento, è davvero impressionante e c’è un dato che lo dimostra, se è necessario, ancora di più. Nessuno come lui in tutta Europa ha raggiunto degli standard come quelli del brasiliani. Andiamo a vedere di che si tratta.

L’impatto che ha avuto il fantasista brasiliano è stato davvero impressionante. Anche nella più ottimistica delle previsioni, nessuno poteva immaginare un rendimento del genere dal momento che ad ogni pallone toccato è riuscito a creare quantomeno dei pericoli. Senza troppi fronzoli, l’ex Ajax e Benfica punta alla porta.

Nonostante questo, però, fino a questo momento Antonio Conte lo ha usato con il contagocce, dal momento che davanti a lui c’è un Matteo Politano che sta avendo un peso specifico in questo Napoli davvero impressionante. In tal senso, però, c’è un dato che riguarda David Neres davvero notevole e che lo rende unico in tutto il panorama calcistico europeo.

Il brasiliano non ha eguali: numeri impressionanti per lui

Il brasiliano sta impressionando tutti, anche chi lo conosceva bene, per come si è calato nel contesto Napoli e per come ogni secondo che passa in campo lo spende dando tutto quello che ha. C’è una statistica che lo riguarda, però, che fa capire però quanto sia fondamentale per questo Napoli nonostante i pochi minuti avuti.

Come sottolineato da TuttoSport, infatti, David Neres ha fin qui realizzato un gol e tre assist in Serie A in soli 63 minuti fin qui disputati con la maglia azzurra. Tradotto in altri termini, si tratta di un gol ogni 16 minuti giocati e nessuno in Europa può vantare un impatto del genere.

David Neres, un dato impressionante: nessuno come lui in Europa

Se a questo discorso si aggiunge anche la Coppa Italia alla Serie A i numeri migliorano ancora, dal momento che contro il Palermo, unica gara giocata da titolare fin qui, ha realizzato un gol ed un assist.

In questa sosta per le Nazionali David Neres, non convocato dal Brasile, sta lavorando per guadagnare posizioni nelle gerarchie di Antonio Conte. Si ha la netta sensazione che, con un Politano in questa forma e capace di coprire così tanto campo, sarà difficile giocare. Ma avrà le sue chance dal primo minuto, seguendo le indicazioni del suo allenatore.