Juan Jesus, non solo furto: scoperta agghiacciante, la verità

In casa Napoli è arrivata come un fulmine a ciel sereno la notizia di quanto capitato a Juan Jesus e del tentato furto della sua auto. In tal senso, pare esserci molto altro dietro ed arriva una scoperta davvero agghiacciante a riguardo. Ecco come starebbero le cose e che cosa è accaduto.

Il difensore brasiliano, dopo l’esordio shock contro il Verona, ha trovato pochissimo spazio, dal momento che Rrahmani e Buongiorno si sono dimostrati fin qui una coppia di centrali davvero perfetta per le esigenze di Conte. Nonostante tutto, però, resta fortissimo il legame con il Napoli e per questo fa ancora più male quanto accaduto.

L’ex Inter e Roma, infatti, ha trovato la sua macchina distrutta nel cuore della notte da dei malviventi. Sui social ha denunciato non solo l’episodio, ma anche il fatto che negli ultimi mesi sia stato pedinato, con i delinquenti che avrebbero usato anche l’AirTag per geolocalizzarlo. In tal senso, emergono adesso ulteriori dettagli.

Napoli, il brasiliano sotto shock: la verità

Si tratta di una ricostruzione, quella fatta dal centrale, che lascia davvero senza parole dal momento che a quanto pare c’è tanto altro che si nasconde sotto e che renderebbe il tutto ancora più preoccupante. Andiamo a vedere in tal senso quali sono le ultime notizie che arrivano.

Stando a quanto ricostruito da InterNapoli.it, infatti, gli intenti delle persone che hanno pedinato Juan Jesus andavano ben oltre il semplice furto della sua auto. Avrebbe poco senso, infatti, pedinare un profilo di cui si sa che passa buona parte delle sue giornate a Castel Volturno, al centro sportivo della SSC Napoli.

Juan Jesus, furto e non solo: c’è dell’altro che si nasconde

In ragione di quanto detto fino a questo momento, ha ancora meno senso il furto dell’auto tentato, dal momento che ha fatto alzare ancora di più il livello della attenzione a Juan Jesus. Inevitabile, in tal senso, porsi delle domande. In ragione di ciò, il pedinamento ed il tentato furto potrebbero non essere collegati tra di loro.

“Cosa c’è dietro? Vicende calcistiche o questioni di vita privata?” Al momento il calciatore non ha ancora denunciato l’accaduto alle autorità e si è limitato a farlo sui propri canali social. Si attendono sviluppi di una situazione triste e molto oscura.