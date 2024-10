Mercato Napoli, altro rinforzo per Conte: assist inatteso dalla Lazio

Mercato Napoli, gli azzurri sono già al lavoro in vista dell’estate ed in tal senso hanno messo nel mirino il nuovo colpo da regalare ad Antonio Conte. In tal senso, l’assist decisivo per questa operazione arriva direttamente, in maniera inattesa, dalla Lazio. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri stanno facendo un percorso impressionante sotto tutti i punti di vista. Prima, guidati dalle intuizioni di Giovanni Manna che ha reso possibili dei colpi impressionanti e dalla disponibilità del presidente Aurelio De Laurentiis, in sede di calciomercato. Poi in campo, con Antonio Conte che ha rivoluzionato la squadra, girandola come un calzino.

In tal senso, però, in vista di gennaio serviranno ulteriori sforzi da parte della proprietà per completare la rosa, che al momento presenta delle lacune. Da questo punto di vista, il tecnico leccese è pronto ad essere accontentato ancora una volta e la svolta da questo punto di vista arriva grazie ad un assist a sorpresa da parte della Lazio.

Mercato Napoli, nuovo rinforzi per Antonio Conte

Come è noto, i partenopei devono colmare alcune lacune che si sono creati in maniera del tutto inevitabile, dal momento che la mancata cessione di Victor Osimhen ha messo dei paletti in sede di calciomercato al club. Che, nonostante questo, però, ha fatto degli sforzi davvero impressionanti.

In tal senso, stando a quanto raccontato da CalcioStyle.it, infatti, il Napoli ha messo gli occhi su Abdel Abqar, difensore centrale dell’Alaves, che sta facendo molto bene in questo avvio di stagione nella Liga spagnola. Ed andiamo a vedere in tal senso in che modo le strade si possono intrecciare con il calciomercato della Lazio.

Napoli, occhi sul nuovo centrale difensivo: assist dalla Lazio

Il suo valore di mercato, infatti, si aggira intorno ai 7,5 milioni di euro, una cifra decisamente alle portate del club azzurro. Ed in tal senso, in vista di gennaio può arrivare una svolta non di poco conto.

Stando a quanto raccontato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la Lazio si sta preparando a tornare alla carica per Michael Folorunsho, già seguito con molto interesse questa estate. Con i biancocelesti pronti ad affondare il colpo per il calciatore del Napoli, gli azzurri avrebbero le disponibilità economiche per affondare il colpo per Abqar.