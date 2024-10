Dal Napoli alla Juve: si chiude in prestito a gennaio

Mancano ancora diverse settimane a gennaio, ma il calciomercato è pronto ad accendersi. Possibile una sfida tra Napoli e Juventus

Primo posto in campionato dopo sette giornate, ma a Castel Volturno si preferisce mantenere i piedi per terra. Conte è consapevole che durante l’anno potranno esserci difficoltà e vuole continuare a guardare partita dopo partita. La rosa del Napoli non è completa e sembra questa la prima priorità del tecnico leccese. L’allenatore dei partenopei ha chiesto chiaramente alla società rinforzi per poter avere una squadra ancora più forte e di qualità.

Calciomercato invernale che dovrebbe vedere il Napoli assoluto protagonista. Su un obiettivo di calciomercato non è da escludere un duello con la Juventus. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, anche i bianconeri sono sul calciatore e a questo punto non è da escludere una derby per piazzare questo colpo. L’operazione, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, è destinata a concludersi con la formula del prestito.

Calciomercato Napoli: è sfida alla Juve, si chiude in prestito

Napoli e Juventus, nonostante l’ultima frenata interna con il Cagliari, sono considerate le principali rivali dell’Inter nella lotta Scudetto. Entrambi, però, hanno bisogno di rinforzi importanti per aumentare la profondità e la qualità della rosa a gennaio. E su un giocatore sono pronti a sfidarsi nella speranza di poter arrivare alla tanto attesa fumata bianca.

Non è un mistero l’interesse dei partenopei per Skriniar. Il giocatore dal ritiro della Slovacchia ha confermato un sondaggio del Napoli in estate ed ora potrebbe esserci un tentativo. I partenopei durante il calciomercato chiuderanno per un centrale (soprattutto se Juan Jesus dovrebbe dire addio a causa dell’ultimo spiacevole episodio) e l’ex Inter resta il primo nome sulla lista. Conte lo conosce bene e potrebbe essere la carta giusta per convincere il centrale ad accettare la destinazione partenopea e non la Juventus di Thiago Motta.

I bianconeri, infatti, lo avrebbero messo nel mirino dopo il grave infortunio di Bremer. L’idea di Giuntoli è quello di portare a Torino un difensore in prestito per avere più disponibilità economica per l’attaccante. Il PSG è pronto ad aprire ad un trasferimento a titolo temporaneo. Per questo motivo ci aspettiamo un duello tra Napoli e Juventus per Skriniar. Partenopei in vantaggio grazie alla carta Conte, Vecchia Signora che spera di convincerlo con la Champions League. A gennaio ne sapremo di più, con lo slovacco pronto a tornare in Serie A.