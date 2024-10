Napoli: addio a Simeone, c’è già il sostituto

In casa Napoli Simeone va sempre più verso l’addio. E spunta un nome a sorpresa per la sostituzione del ‘Cholito’: ecco tutti i dettagli

Nonostante da Napoli si ribadisce che il futuro di Simeone sarà ancora in azzurro, l’argentino sembra essere sempre più lontano dalla città partenopea. Secondo quanto riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, il Torino ha intenzione di regalare il Cholito a Vanoli durante il calciomercato invernale e sono in corso tutti i ragionamenti su quale offerta presentare ad ADL per strappare il sì.

La partenza di Simeone costringerà il Napoli ad intervenire sul calciomercato per regalare un nuovo attaccante a Conte. Anche in questo caso per il momento sono in corso valutazioni. Ma c’è un nome da attenzione e che potrebbe davvero fare a caso del club partenopeo. Al momento è solamente un’idea, ma non è da escludere che in futuro si possa trasformare anche in qualcosa di più. A gennaio mancano diversi mesi e le sorprese sono dietro l’angolo.

Calciomercato Napoli: via Simeone, chi arriva al suo posto

Per il Napoli il calciomercato invernale potrebbe essere l’occasione giusta per rinforzare ancora di più la rosa a disposizione di Conte. Come spiegato in precedenza, il Torino non molla la pista Simeone. I granata hanno individuato nell’argentino il sostituto ideale e l’ipotesi di un trasferimento con la formula del prestito con obbligo di riscatto (magari fissato intorno ai 10 ndr) resta assolutamente reale. ADL ne chiederebbe in realtà 15, ma si potrebbe chiudere anche ad una cifra leggermente inferiore.

La partenza di Simeone costringerebbe il Napoli ad intervenire sul calciomercato per piazzare un colpo di livello. Il nome consigliato da Enrico Fedele, ex procuratore dei fratelli Cannavaro, è quello di Lorenzo Lucca. L’ex attaccante del Pisa sta facendo molto bene con l’Udinese e rappresenterebbe forse una valida alternativa, anche per caratteristiche, a Romelu Lukaku.

Da sottolineare che l’Udinese difficilmente si priverebbe di Lucca durante il calciomercato invernale. Ma naturalmente davanti ad una offerta importante non possiamo escludere che si possa arrivare alla fumata bianca. Per il momento resta tutto una semplice idea e bisognerà aspettare ancora un po’ per capire cosa succederà a gennaio. Il Napoli potrebbe davvero pensare al giovane attaccante azzurro in caso di addio di Simeone. Una soluzione complicata, ma che consentirebbe a Conte di avere il giusto vice-Lukaku oltre che un giocatore con ampi margini di miglioramento e assolutamente futuribile.