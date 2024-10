Serie A: altro esonero, “colpa” del Napoli

La Serie A sta vivendo la sua seconda sosta stagionale per le Nazionali. Intanto si avvicina la possibilità di un nuovo esonero per colpa del Napoli

È una sosta di riflessioni per molti club. L’ultima giornata ha riportato diversi tecnici sulla graticola e il prossimo trittico di partite si preannuncia decisivo. Le quattro partite di campionato nel giro di dieci giorni per molti allenatori rappresentano forse un crocevia molto importante anche in vista del futuro. La speranza da parte della società è che non si debba procedere con un cambio, ma tutto è ancora possibile e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Intanto un cambio rischia di esserci per colpa del Napoli. La società gli ha dato ancora fiducia, ma una sconfitta con i partenopei potrebbe costare molto cara. Per il momento si tratta solo di una ipotesi e l’ultima parola in questi casi spetta sempre e solamente al campo. Ecco tutti i dettagli.

Serie A: esonero possibile, Napoli decisivo

Il Napoli potrebbe rappresentare un giudice importante per alcune panchina. Al momento le società stanno facendo tutte le riflessioni del caso, ma le prossime sfide rappresentano un crocevia importante a questo punto non si può escludere praticamente nulla almeno fino a quando non si hanno certezze.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, il Milan ha ribadito la fiducia a Fonseca, ma il prossimo ciclo di partite si preannuncia fondamentale. E il match contro il Napoli del 29 rappresenta un crocevia importante. In caso di una sconfitta e di prestazioni non proprio convincenti nelle sfide precedenti, allora a quel punto l’esonero potrebbe trasformarsi in realtà. Naturalmente la decisione spetterà al club e vedremo cosa succederà. Ma per adesso cresce la possibilità di vedere un addio del portoghese subito dopo o magari a ridosso dello scontri diretto con gli uomini di Antonio Conte.

Naturalmente Fonseca non è l’unico tecnico a rischio. Ci sono naturalmente altre situazioni da valutare e i dubbi saranno sciolti solamente nelle prossime settimane. Insomma, si entra forse nella parte decisiva per quanto riguarda il futuro degli allenatori. Non ci resta a questo punto che aspettare ancora un po’ di tempo per capire se davvero ci sarà una vera e propria rivoluzione sulle panchine italiane oppure alla fine si resterà così.