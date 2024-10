Napoli: scambio con Raspadori, arriva l’esterno

Giacomo Raspadori è sempre più ai margini del Napoli. L’attaccante potrebbe essere ceduto in uno scambio che porterebbe l’esterno a Conte

Momento non sicuramente semplice per Giacomo Raspadori. L’attaccante, come evidenziato da Il Mattino, è ormai in fondo alle gerarchie di Conte e ha perso il posto da titolare anche in Nazionale. Questo lo dovrebbe portare a gennaio a cambiare squadra per trovare una continuità sicuramente maggiore rispetto a quanto avuto nella prima parte della stagione.

Nelle scorse ore si è parlato molto della possibilità di un trasferimento al Marsiglia di De Zerbi. Una soluzione di calciomercato che converrebbe anche al Napoli visto che proprio dai francesi potrebbe arrivare il tanto esterno atteso da Conte. Una ipotesi di scambio di calciomercato da seguire con attenzione e vedremo nelle prossime settimane se questa idea si trasformerà in realtà oppure si opterà per obiettivi diversi.

Calciomercato Napoli: arriva l’esterno, lo porta Raspadori

Già durante l’estate si era ipotizzata la possibile partenza di Giacomo Raspadori. Diverse le squadre che avevano sondato il terreno, ma alla fine il Napoli ha deciso di trattenerlo. Una scelta che ora sembra essere stata non troppo corretta considerate le difficoltà che l’ex Sassuolo ha nell’entrare negli schemi del proprio mister. Per questo motivo l’ipotesi di una sua cessione durante il calciomercato invernale non è così immotivata. Resta da capire se ADL darà il via libera ad una permanenza in Serie A oppure si opterà per una soluzione esterna.

Nel secondo caso la pista più concreta in questo momento sembra essere rappresentata dal Marsiglia. De Zerbi vorrebbe Raspadori per rinforzare il proprio reparto offensivo e c’è un nome che potrebbe sbloccare la trattativa: quello di Pol Lirola. Il Napoli da tempo segue l’ex terzino proprio del Sassuolo per dare a Conte l’esterno destro tanto richiesto e non è da escludere che le due squadre inizino a parlare di uno scambio di prestiti durante il calciomercato invernale.

Una soluzione che potrebbe andare bene ad entrambi e quindi assolutamente percorribile. Naturalmente per il momento si parla solamente di una ipotesi visto che manca diverso tempo a gennaio. Ma i ragionamenti sono in corso e non è da escludere che il tutto possa entrare nel vivo già nelle prossime settimane. Il Marsiglia pensa a Raspadori e il Napoli valuta la possibilità di chiedere in cambio Lirola.