Napoli, ADL beffa Lotito: arriva subito l’esterno

Il Napoli continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato. Spunta l’assalto del patron della Lazio Lotito: intreccio decisivo

Gennaio si avvicina sempre più per nuovi rinforzi nella sessione invernale di calciomercato. Spunta l’intreccio decisivo con la Lazio: il patron Lotito lo vuole a tutti i costi, ma c’è il forte interessamento anche del Napoli. Un momento decisivo per chiudere subito il nuovo affare decisivo in grado di esaltare il gioco di Antonio Conte.

La dirigenza partenopea potrebbe così chiudere nuovi colpi di mercato a gennaio. Il Napoli continua ad essere protagonista sul fronte calciomercato per arrivare a regalare nuovi rinforzi di qualità alla squadra azzurra. Antonio Conte è sempre un martello in allenamento: anche durante la sosta ci saranno le doppie sedute per chi è rimasto a Castel Volturno. Spunta l’intreccio di calciomercato con la Lazio: ADL vuole soffiarlo subito al patron Lotito, ecco tutta la verità sul nuovo colpo di mercato.

Napoli, ADL piazza il colpo: affare a gennaio

La stagione del Napoli non era partita nel migliore dei modi con la disfatta di Verona, ma subito Conte ha ripreso in mano le redini dello spogliatoio azzurro rivoluzionato negli ultimi giorni di mercato. Spunta il nuovo affare decisivo per rinforzare la squadra azzurra:

Come riportato dall’edizione de La Repubblica, la Lazio ha messo subito gli occhi sui due calciatori dell’Hellas Verona, Jackson Tchatchoua e Rada Belahyane, che hanno iniziato alla grande la nuova stagione. Già nei giorni scorsi il patron biancoceleste, Claudio Lotito, ha avuto contatti con il club scaligero per capire le reali intenzioni per una doppia cessione.

Sull’esterno del Verona c’è anche un forte interessamento del Napoli: già in estate è stato vicinissimo al colpo da regalare subito ad Antonio Conte. Saranno mesi intensi per ambire a grandi palcoscenici con l’inizio stagionale da urlo da parte di Lukaku e compagni.

La squadra azzurra è attualmente la capolista della Serie A: Conte non vuole cali di concentrazione nemmeno contro le altre big italiane. Saranno settimane intense per comprendere al meglio il reale obiettivo stagionale del Napoli che punta ad un ritorno in Champions League.

Dopo la passata stagione completamente da dimenticare con il decimo posto, De Laurentiis ha affidato il progetto tecnico all’allenatore leccese: ora stanno già arrivando i primi risultati. Tchatchoua resta il super colpo per la prossima sessione invernale di calciomercato.