Italia: Spalletti boccia il Napoli di Conte, cosa ha fatto

Il Napoli targato Conte continua a volare in campionato, ma il Ct Spalletti ha preso una decisione. Arriva la bocciatura totale

Gli azzurri guardano tutti dall’alto dopo aver iniziato alla grande la nuova stagione. Un mese di settembre ricco di successi per Lukaku e compagni, ma ora è la bocciatura totale del Ct Luciano Spalletti. L’ex allenatore azzurro, che ha vinto lo Scudetto alla guida del Napoli, ha preso una decisione irrevocabile: la bocciatura è totale.

Saranno ore decisive per l’Italia targata Luciano Spalletti. Gli azzurri torneranno in campo contro Belgio per la sfida della terza giornata di Nations League. Un momento decisivo per continuare la giusta strada intrapresa nell’ultimo mese dopo le due vittorie entusiasmanti. L’Italia guida il gruppo con 6 punti, ma guai a sottovalutare la Nazionale belga priva dell’attaccante del Napoli Romelu Lukaku.

Il centravanti azzurro tornerà protagonista con i Diavoli Rossi soltanto a partire dal prossimo anno: un piccolo spiraglio per le gare di novembre, ma ora intende recuperare la forma migliore insieme ad Antonio Conte sottoponendosi a duri allenamenti a Castel Volturno. Spunta la bocciatura totale da parte del Ct Spalletti per il Napoli nato con l’allenatore leccese.

Italia, la bocciatura è totale: Spalletti ha preso una decisione

Il Ct dell’Italia Luciano Spalletti continua a monitorare anche tanti elementi da inserire nelle nuove rotazioni della Nazionale. Maldini, Pisilli e Gabbia non vedono l’ora di debuttare in maglia azzurra, ma subito è arrivata una delusione cocente per il Napoli targato Antonio Conte.

Tanta voglia di rivalsa per il Napoli dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione. L’inizio di campionato è stato davvero importante per gli azzurri che guidano la classifica di Serie A. Un exploit a sorpresa per la squadra partenopea che ha totalizzato tanti punti nelle prime giornate di campionato, ma pochi minuti fa è arrivata la triste notizie in ottica Nazionale.

Come svelato da Sky Sport, il Ct Luciano Spalletti ha già preso una decisione per la formazione dell’Italia che affronterà in Nations League il Belgio di Domenico Tedesco. Soltanto un azzurro scenderà in campo dal primo minuto: si tratta del capitano Di Lorenzo che giocherà come braccetto nella difesa a tre con Bastoni e Calafiori.

Ancora panchina per Alessandro Buongiorno e Raspadori: i due calciatori del Napoli potranno essere utili a partita in corso. Un’altra sfida che farà da crocevia per capire i reali obiettivi della Nazionale italiana, deludente agli Europei, che ha iniziato un nuovo ciclo con lo stesso Luciano Spalletti passando definitivamente alla difesa a tre.