Napoli, Conte sbugiarda la Serie A: il dato che fa riflettere

Il Napoli continua ad essere la protagonista assoluta in Serie A. Un nuovo traguardo per Antonio Conte: il dato a sorpresa in Italia

Sono stati tre mesi di duro lavoro per la formazione azzurra, ma finalmente s’intravedono i primi risultati convincenti. Il Napoli guida la classifica di Serie A grazie ad un mese di settembre ricco di successi: spunta la speciale classifica, Conte ha sovvertito le gerarchie in poco tempo. Ecco tutta la verità anche in ottica futura, come ci è riuscito?

L’allenatore azzurro è riuscito a toccare le corde giuste all’interno dello spogliatoio del Napoli. Diversi calciatori sono tornati a rendere al massimo già nelle prime settimane: Lobotka è diventato nuovamente il faro del centrocampo di Antonio Conte. In poco tempo il Napoli è tornato nelle zone alte della classifica di Serie A: un momento magico quello vissuto dagli azzurri.

Napoli, Conte sorprende tutti: la speciale classifica a sorpresa

Una voglia pazzesca di essere protagonista in vista dei prossimi mesi. Ora arriveranno i primi big match decisivi anche in ottica Scudetto: se Lukaku e compagni riusciranno ad uscirne indenni, si può iniziare a sognare davvero per la lotta Scudetto. Spunta la speciale classifica da urlo: Conte ha avuto ancora una volta ragione.

Il monte ingaggi è soltanto un aspetto da tenere ben presente, ma esistono anche soluzioni alternative per riuscire a trionfare in Italia e in campo internazionale. Come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il Napoli si trova soltanto al quinto posto per monte ingaggi dietro Inter, Juventus, Milan e Roma.

Secondo l’analisi del Cies, il club partenopeo si trova in quarta posizione in Italia mentre è 20esimo nel mondo. Infine, il valore complessivo della rosa è di 598 milioni di euro.

In classifica gli azzurri si trovano al primo posto con un exploit incredibile grazie soprattutto al lavoro sul campo di Antonio Conte che ha sbugiardato ancora una volta i dati economici. Tutto è ancora possibile, ma la stagione è davvero molto lunga. Il Napoli tenterà di arrivare più in alto possibile riuscendo così a sorprendere tutti. La speciale classifica ha dato indicazioni importanti anche in ottica futura.

Ora arriveranno i primi scontri diretti decisivi: Conte non vuole cali di concentrazione all’interno della rosa azzurra. Spunta l’intreccio decisivo per tornare a trionfare per sconfessare i reali obiettivi stagionali.