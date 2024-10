Napoli, infortunio in Nazionale: salta la prossima sfida

Ancora guai in Nazionale: è ritornato subito a casa lasciando il ritiro. Ecco l’entità del suo infortunio, scopriamo tutta la verità

Il Napoli è già al lavoro a Castel Volturno per preparare la prossima sfida di campionato contro l’Empoli. A Castel Volturno è andata in scena anche un allenamento congiunto con la Juve Stabia, formazione di Serie B che sta facendo molto bene anche in cadetteria dopo la promozione dalla C. Pochi minuti è scattato subito l’allarme decisivo: tegola in Nazionale, ecco i tempi di recupero.

La sosta Nazionale potrebbe riservare anche brutte sorprese alle squadre italiane. La storia insegna che ci sono stati infortuni gravi per i top player in giro per il mondo. Spesso hanno riguardato anche il Napoli con i vari casi di Victor Osimhen: pochi minuti fa è arrivata la notizia a sorpresa con l’infortunio del giocatore azzurro che ha lasciato il ritiro della Nazionale. Subito ha fatto ritorno a casa: ora è in dubbio la sua presenza in ottica futura.

Napoli, infortunio dell’azzurro: i tempi di recupero

Un’altra tegola in Nazionale in vista anche delle prossime sfide di campionato. Pochi minuti fa è ritornato subito a casa: si sottoporrà agli esami strumentali per conoscere l’entità del suo infortunio.

Il Napoli continua a lavorare senza sosta agli ordini di Antonio Conte. Romelu Lukaku vorrebbe ritrovare la forma migliore e non ha risposto nemmeno alla convocazione in Nazionale. Proprio questa sera all’Olimpico di Roma andrà in scena la sfida tra Italia e Belgio: in campo ci sarà titolare soltanto un azzurro, mentre Buongiorno e Raspadori partiranno dalla panchina.

Come svelato pochi minuti dal sito della Figc, il difensore dell’Empoli Mattia Viti ha lasciato il ritiro della Nazionale Under 21 per infortuni. Ora potrebbe saltare così la prossima sfida contro il Napoli in programma dopo la sosta Nazionale. Una tegola importante per Roberto D’Aversa con la possibile assenza del giovane centrale azzurro.

Saranno giorni decisivi per conoscere i tempi di recupero che non sono ancora noti. Una perdita importante per l’Empoli con Viti che è diventato centrale nel progetto di D’Aversa.

Tanti giovani calciatori si stanno mettendo in mostra in questo avvio di campionato come Esposito, Fazzini e Colombo senza dimenticare Pezzella, stantuffo autentico sulla fascia sinistra. Il Napoli non vuole cali di concentrazione per arrivare fino in fondo: spunta tutta la verità.