Mercato Napoli, ecco il bomber: nome nuovo, colpo da 30mln

Mercato Napoli, gli azzurri non si fermano ed hanno individuato il nuovo bomber da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Si tratta di un nome nuovo ed il costo del suo cartellino si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il Napoli non può non essere annoverato tra le squadre che, su scala internazionale, hanno operato maggiormente in sede di calciomercato. Per di più, per quelli che sono stati fino a questo momento i verdetti del campo, sono tra quelli che lo hanno fatto anche in maniera più oculata ed attenta alle esigenze del tecnico.

Il primo posto in classifica dopo sole 7 giornate non deve però illudere, dal momento che la strada da percorrere è ancora lunga. Prima per la Champions League e poi, chissà, anche per lottare seriamente per lo Scudetto. In tal senso, però, emerge un nome nuovo per l’attacco ed ha un valore che si aggira tra i 30 milioni di euro.

Mercato Napoli, nome nuovo in attacco: le ultime

E’ vero che c’è Romelu Lukaku che sarà, a meno di sorprese e di colpi di scena, sarà il riferimento offensivo, ma con il Torino pronto a puntare in maniera decisa su Giovanni Simeone dopo lo stop di Duvan Zapata e con Raspadori che offre poche garanzie, potrebbe essere richiesto un altro investimento per il reparto avanzato.

Per questo motivo, stando a quanto raccontato da Calcioline.com, il Napoli avrebbe messo gli occhi su Jhon Duran, bomber colombiano dell’Aston Villa. Dopo le difficoltà della passata stagione, il centravanti sta impressionando tutti in questa stagione e rappresenterebbe un profilo di estremo interesse per quelle che sono le esigenze dei partenopei.

Napoli, ecco un altro bomber per Conte: colpo da 30 milioni

In stagione, pur non giocando praticamente da titolare, ha già segnato 4 gol in Premier League in 7 partite, dimostrando di sapere come incidere anche entrando a partita in corso. Dati notevoli i suoi, che viaggia alla media di un gol ogni 46′.

Jhon Duran rappresenterebbe un profilo perfetto per il Napoli. Classe 2003, vedrebbe di buon occhio un cambio di casacca ed un addio all’Aston Villa dal momento che non ha praticamente mai giocato con continuità. Costa 30 milioni di euro circa, ma essendo un giovane potrebbe rappresentare, in prospettiva, una plusvalenza per gli azzurri.