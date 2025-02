Napoli, sorpresa per l’attaccante: colpo last minute per Conte

In casa Napoli si continua a lavorare per questi ultimi giorni di calciomercato ed in tal senso arriva un nome a sorpresa che può cambiare tutto. Si tratta di un colpo dell’ultimo minuto che può fare al caso di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Sono ore a dir poco frenetiche per gli azzurri, che vedranno decidersi tanti fronti in questi ultimi due giorni di calciomercato. Non c’è un attimo di tregua nel lavoro di Giovanni Manna. Fino a questo momento ci si è mossi in maniera incerta, o almeno questa è stata l’impressione data all’esterno. Troppi profili sondati e tutti o quasi, poi sfumati presto.

Al momento, infatti, in cima alla lista per l’attacco c’è Allan Saint-Maximin, per il quale si stanno risolvendo gli ultimi dettagli e che potrebbe rappresentare un profilo molto adatto a quelle che sono le esigenze di Antonio Conte. Adesso, però, emerge un nome nuovo per il reparto avanzato che può essere l’ideale per un colpo last minute direttamente dalla Fiorentina.

Nome a sorpresa per l’attacco: colpo di scena

La squadra non può restare così com’è, dal momento che ci sono troppe lacune. Sicuramente in difesa, dove serve un innesto per permettere a Rafa Marin di andare via in prestito al Villarreal. Ma anche in attacco visto l’addio di Khvicha Kvaratskhelia ed il vuoto da lui lasciato. Adesso, da questo punto di vista, emerge una nuova pista. Andiamo a vedere perché.

Stando a quanto raccontato da InterNapoli, infatti, per la corsia mancina tra i profili che il Napoli sta valutando c’è anche quello di Riccardo Sottil, talento della Fiorentina che ha dei colpi notevoli ed a cui, però, fino a questo momento è sempre mancata la giusta continuità. E si parla anche della possibile formula di questa operazione.

Napoli, nuovo attaccante per Conte: colpo last minute

L’operazione, stando a quanto si legge, potrebbe essere condotta sulla falsa riga dell’affare Folorunsho condotto sempre con la Fiorentina. Dunque un prestito con diritto di riscatto. Insomma, nel caso in cui dovesse sfumare anche Saint-Maximin, attenzione a questa pista Sottil per il Napoli di Antonio Conte. Non si può escludere nulla a questo punto.