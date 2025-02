Conte via dal Napoli, colpo di scena: c’è l’annuncio

Arriva un colpo di scena del tutto inatteso nel futuro di Antonio Conte che cambia completamente gli scenari che si spalancano all’orizzonte. Arriva l’annuncio che riguarda proprio la possibilità di vederlo lontano da Napoli a partire dal termine di questa stagione. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Siamo al cospetto senza ombra di dubbio del momento più delicato della stagione attualmente in corso per il Napoli, dal momento che la squadra azzurra è ancora al primo posto, ma è reduce da due pareggi di fila ed ora ha il fiato sul collo dell’Inter, distante ormai solo un punto. Ad amplificare questa percezione è senza ombra di dubbio anche il discorso relativo al calciomercato.

Ci si aspettava sicuramente di più ed il club ha provato a lavorare proprio per accontentare non solo il tecnico, ma anche tutta la piazza dopo la cessione di Kvaratskhelia. In tal senso, però, pare ci sia insoddisfazione per Antonio Conte che sarebbe pronto, a quanto pare, anche a presentare le sue dimissioni ed a lasciare il Napoli dopo solo una stagione.

Il tecnico pronto già a salutare Napoli? Le ultime

Siamo al cospetto di una realtà che è inattesa anche rispetto a quelle che erano le previsioni, dal momento che c’era tempo per programmare gli investimenti. Ancor di più se si tiene in considerazione il caso del difensore centrale, che si trascina ormai da quattro mesi. Più volte si è parlato di insofferenza dell’ex Chelsea e Juventus, che per ora ha sempre smentito.

Stando a quanto raccontato dai giornalisti Fabio Bergomi e Marcello Chirico durante una trasmissione di ControCalcio, Antonio Conte sarebbe pronto a rassegnare le sue dimissioni alla fine di questa stagione, dal momento che si tratterebbe a quanto pare di una decisione già presa. Bergomi, infatti, ha detto che sarà addio al 100%.

Conte via dal Napoli, l’annuncio scuote tutti

Sarebbe sicuramente un qualcosa di molto doloroso per il Napoli, dal momento che ha costruito proprio attorno ad Antonio Conte la sua rinascita dopo i disastri della passata stagione.

Da vedere se questo annuncio dato per certo si rivelerà solo una previsione errata in vista della prossima stagione. Si ha la sensazione che molto dipenderà anche dalla pianificazione relativa alle infrastrutture, aspetto che rende il progetto del Napoli poco di prospettiva.