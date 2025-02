Napoli, nuovo colpo in difesa: arriva dal Real Madrid

Il Napoli continua a lavorare sul fronte calciomercato: il ds Manna è pronto ad accontentare in estate Antonio Conte. Spunta la mossa a sorpresa dal Real Madrid

L’asse con il presidente Florentino Perez è sempre molto attivo. Il Napoli vorrebbe già pensare ai prossimi acquisti in vista della prossima stagione con l’imminente ritorno in Champions League. Per l’aritmetica serve davvero poco con gli azzurri che lotteranno fino alla fine per lo Scudetto con l’Inter, ma attenzione sempre all’Atalanta in terza posizione. Spunta la nuova mossa a sorpresa dal Real Madrid.

Il ds Manna tornerà alla carica per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Il Napoli sarà pronto a chiudere nuovi colpi per pensare alla prossima stagione ricca di colpi di scena. La programmazione societaria ha inizio già da oggi per anticipare subito nuovi innesti di qualità assoluta: arriva la nuova mossa strategica dal Real Madrid per conoscere subito nuovi colpi in difesa.

Una voglia immensa di essere protagonisti anche nella prossima sessione estiva di calciomercato: ci sarà una nuova rivoluzione per allestire una rosa sempre più competitiva per giocare ogni tre giorni. Ci saranno numerosi cambiamenti con l’obiettivo di sognare in grande: ecco l’ultima mossa strategica.

Napoli, la mossa a sorpresa del ds Manna: il colpo in difesa

La dirigenza partenopea proverà così ad avere la meglio per nuovi innesti di caratura internazionale. Spunta il nuovo intreccio con il presidente Florentino Perez per un nuovo colpo proveniente dalla capitale spagnola: ecco di chi si tratta.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Ekrem Konur, Roma e Napoli sono sulle tracce del giovane difensore Raul Asencio. Il classe 2003 si è messo in luce sotto la gestione di Carlo Ancelotti: ora il club partenopeo potrebbe anticipare le altre big europee che hanno messo gli occhi sul centrale spagnolo.

Una nuova mossa strategica per rinforzare la squadra azzurra a disposizione di Antonio Conte. Tutto può cambiare in poco tempo con Raul Asencio accostato anche alla Roma. Il presidente De Laurentiis cercherà di accontentare l’allenatore azzurro dopo una sessione invernale che ha visto l’addio di Kvara passato al PSG.

Il ds Manna cercherà di chiudere nuovi colpi suggestivi per sognare sempre più in alto. Saranno mesi decisivi per ambire a grandi palcoscenici con la volontà del giocatore che farà la differenza in vista della prossima stagione.