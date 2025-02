Il club ha deciso per l’esonero: Allegri subito in panchina

Massimiliano Allegri, in maniera del tutto inattesa, è pronto a tornare in panchina dopo una lunga attesa iniziata dal momento del suo addio doloroso alla Juventus. Il club, infatti, è orientato verso l’esonero dell’attuale tecnico e l’allenatore toscano è il primo nome in lista per la sua sostituzione. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Il mercato degli allenatori, a differenza di quello per i calciatori, è sempre aperto ed estremamente dinamico, pur essendo sostanzialmente nettamente meno i profili coinvolti. Quando le cose non vanno per il verso giusto oppure secondo le aspettative, la strada più semplice e breve da percorrere è sicuramente quella dell’esonero, dal momento che si preferisce cambiare la guida.

Si vuole ottenere un cambio di rotta in questo modo, dando magari anche un segnale forte ai calciatori. In tal senso, pur essendo una pratica estremamente diffusa, si tratta di una strategia che non sempre dà i risultati auspicati. A sorpresa adesso un altro club è pronto a cambiare allenatore ed in cima alla lista dei desideri ci sarebbe proprio Massimiliano Allegri.

Nuovo esonero in panchina: colpo di scena inatteso

Nel momento in cui si cambia la guida tecnica, si fanno i conti con il fallimento di un progetto tecnico e tattico, oltre che ovviamente societario. Proprio per questo motivo solitamente sarebbe giusto procedere con i piedi di piombo, come si suole dire. Ma ora a quanto pare per questa grande del calcio internazionale l’esonero sta diventando qualcosa di sempre più concreto.

Secondo quanto raccontato da diversi media inglesi, la gara di oggi contro il Manchester United sarà decisiva per la panchina di Ange Postecoglu. In caso di sconfitta del suo Tottenham, infatti, si arriverebbe in maniera quasi inevitabile vista l’annata da incubo che sta vivendo all’esonero e Massimiliano Allegri sembra al momento uno dei più seri candidati.

Allegri nuovo allenatore: è lui il primo della lista

Si tratta di una pista di cui si parla ormai da diverso tempo, complice anche il fatto che spesso il toscano è stato visto in Inghilterra e, per sua stessa ammissione, ha studiato per imparare l’inglese.

Oltre a quella di Allegri, però, attenzione anche alla candidatura di Terzic, che allo stato attuale delle cose sembra essere la più valida e concreta alternativa.