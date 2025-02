Mercato Napoli, scelto il nuovo attaccante: la chiave è lo scambio

Mercato Napoli, arriva la svolta per il nuovo attaccante da consegnare nelle mani di Antonio Conte. SI tratta di una trattativa che lascia tutti di stucco e che può essere un punto di svolta in vista della prossima sessione estiva. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano a riguardo e che cosa sapere a riguardo.

Come è noto, in vista dell’estate il Napoli non potrà fare a meno di concentrarsi in modo particolare sul reparto avanzato. Soprattutto perché ci sarà da sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ma anche perché c’è da capire in maniera approfondita quale sarà la piega tattica che questa quadra prenderà, dal momento che questa andrà a condizionare anche le scelte di Manna.

Uno dei grandi temi, in tal senso, è quello relativo a Giacomo Raspadori, dal momento che nel 3-5-2 ha dimostrato di saper fare la differenza, ma che in un tridente di attacco fatica tantissimo. In tal senso, però, arrivano sviluppi significativi. Il nuovo attaccante da consegnare ad Antonio Conte, infatti, può arrivare con uno scambio molto interessante. Vediamo le ultime notizie.

Mercato Napoli, scelto il nuovo attaccante: le ultime

Chiaramente serve un profilo, come ha più volte rimarcato anche lo stesso Antonio Conte, già pronto e non una bella speranza per il futuro. Da questo punto di vista, arriva adesso una svolta non di poco conto che può cambiare gli scenari che si spalancano per l’estate davanti al club di Aurelio De Laurentiis. Andiamo a vedere le ultime notizie.

In vista della prossima estate, infatti, può tornare di attualità per il Napoli il profilo di Dodi Lukebakio, talentuoso esterno di attacco di proprietà del Siviglia e che, nazionale belga, ha delle potenzialità davvero di altissimo profilo. Di piede mancino, può giocare indifferentemente su entrambi i fronti del reparto avanzato. Sta vivendo la stagione della sua consacrazione ed attenzione allo scambio.

Napoli, lo scambio può portare l’erede di Kvaratskhelia

Stando a quanto raccontato da Todofichajes.com, infatti, il Siviglia sta seguendo con un interesse concreto Giovanni Simeone, che a gennaio è stato bloccato da Antonio Conte ma che in estate potrebbe cambiare davvero tutto.

Le due società potrebbero impostare la trattativa sulla base di uno scambio, con il Napoli che dovrebbe aggiungere ovviamente un conguaglio. Classe 1997, Lukebakio in stagione ha segnato 9 gol.