Napoli, Osimhen torna da De Laurentiis: la decisione per il futuro

Victor Osimhen continua a segnare gol decisivi in campo internazionale con il Galatasaray, ma ora spunta la mossa a sorpresa per il nigeriano. Torna da De Laurentiis: la decisione definitiva

Saranno mesi intensi per conoscere il futuro di Osimhen. L’attaccante nigeriano è ancora di proprietà del Napoli: dopo l’addio a titolo definitivo di Kvara, spunta la nuova mossa a sorpresa del presidente De Laurentiis. Conosciamo così la prossima destinazione dell’ex bomber azzurro.

Osimhen rientrerà al Napoli a fine stagione dopo il prestito al Galatasaray, ma successivamente il presidente De Laurentiis prenderà la decisione migliore per il suo futuro. L’attaccante nigeriano continua a sognare in grande per consacrarsi definitivamente nel calcio che conta. Lo stesso Osimhen è stato protagonista in maglia azzurra di stagioni strepitose contribuendo a suon di gol al trionfo dello Scudetto: ecco la mossa a sorpresa per il futuro.

Napoli, l’intreccio con Osimhen: le big d’Europa sulle sue tracce

Un momento decisivo per continuare a sognare in grande, ma il suo ritorno al Napoli non sarà duraturo. Il presidente De Laurentiis cercherà di venderlo al miglior offerente: all’interno del suo contratto è prevista una clausola di 75 milioni di euro valida per l’estero.

Nelle ultime ore il presidente De Laurentiis è tornato in Italia per progettare il futuro in casa Napoli. L’obiettivo del numero uno del club partenopeo è quello di costruire una nuova cittadella sportiva: spunta così la nuova programmazione. Lo stesso ds Manna è al lavoro per puntellare la rosa in casa azzurra per allestire una squadra sempre più competitiva.

Nelle ultime ore è stato accostato ancora alla Juventus, ma il presidente De Laurentiis cercherà di venderlo anche all’estero: in pole c’è il Manchester United che l’ha seguito a lungo anche a gennaio. Il manager portoghese, Amorim, sta facendo fatica alla guida dei Red Devils: Osimhen terminerà la stagione al Galatasaray per poi prendere la decisione definitiva per il futuro.

Il Napoli è pronto così a programmare già la prossima stagione con l’immediato ritorno in Champions League. Gli azzurri proveranno a sognare in grande cercando di allungare in classifica in attesa del big match tra Juventus ed Inter. Osimhen può aspettare, ma sicuramente non vestirà la maglia azzurra in futuro. La rottura con il presidente De Laurentiis è stata definitiva: l’ultima mossa a sorpresa sarà in Premier League.