Napoli, emergenza per Conte: l’annuncio di Fabregas

Terzo pareggio consecutivo per il Napoli targato Antonio Conte. Ora ci sarà la sfida contro il Como: un’altra trasferta delicata per gli azzurri, ecco l’annuncio dello spagnolo

Giorni decisivi per cercare di recuperare Olivera e Spinazzola: continua l’emergenza per Antonio Conte, che ora affronterà il Como targato Fabregas.

Ancora una vittoria in trasferta per il Como che supera 0-2 la Fiorentina: Nico Paz si è messo in luce ancora una volta con una prodezza di sinistro. Il talentuoso giocatore sarà convocato in Nazionale a maggiore: il Ct Scaloni stravede per lui. Ora il Napoli dovrà fare molto attenzione per affrontare la squadra guidata da Cesc Fabregas: ecco l’annuncio dell’allenatore spagnolo. Un altro trionfo importante per il club lombardo che vuole fare la voce grossa in Serie A nei prossimi anni con una potenza societaria del tutto indifferente.

Napoli, sfida Conte-Fabregas: la volontà dello spagnolo

Il Como sarà il prossimo avversario degli azzurri: con un Nico Paz in queste condizioni, Conte dovrà fare molto attenzione per la prossima sfida di Serie A.

Cesc Fabregas è tornato a parlare ai microfoni di Dazn per affrontare così la capolista Napoli nel migliore dei modi. L’allenatore spagnolo ha impostato una strategia di gioco con una pressione molto avanti: ora non ha paura di affrontare una squadra blasonata come il Napoli. E così ha assicurato di non guardare il nome contro chi giocano di domenica in domenica: “Nelle ultime partite abbiamo affrontato le prime 10 top”.

Un momento entusiasmante per il Como che ha completato la rosa a gennaio inserendo giovani talenti di spessore come Assane Diao, ancora in gol in Serie A. Un acquisto funzionale per l’idea di calcio di Fabregas che vuole battere così anche la capolista momentaneo del campionato italiano. Ora il Napoli dovrà fare molta attenzione alla freschezza del Como che continua a volare in campionato.

Lo stesso Conte potrebbe optare nuovamente per il 3-5-2, ma tutto dipenderà dal recupero di Olivera o Spinazzola pronti ad essere protagonisti contro l’Inter nella sfida decisiva in ottica Scudetto. Nuovo ruolo per Raspadori che è stato uno dei migliori in campo contro la Lazio: l’attaccante azzurro ha fatto da collante tra centrocampo ed attacco trovando ancora una volta la via del gol. Lo stesso Raspa si è detto di essere trovato molto bene in quella posizione che predilige da tempo: la decisione finale spetterà a Conte per ingabbiare così i giovani talenti del Como.