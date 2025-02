Conte lo fa fuori: la reazione social

Il Napoli è già proiettato alla prossima sfida contro il Como. La squadra di Fabregas continua ad incantare tutti: la mossa a sorpresa dopo l’esclusione di Conte

Una nuova esclusione durante la sfida contro la Lazio. Conte ha optato per il cambio modulo passando al 3-5-2, ma ora dovrà prendere una nuova decisione in vista della gara contro il Como in programma domenica 23 febbraio. Spunta la reazione social del calciatore del Napoli: ecco tutta la verità.

Il Napoli continua a collezionare punti in classifica con un leggero rallentamento in Serie A. Gli azzurri guarderanno così con particolare interesse il big match tra Juventus ed Inter: i bianconeri potrebbe fare un nuovo regale alla squadra guidata da Antonio Conte. Tra due settimane ci sarà la super sfida in campionato al Maradona proprio contro i nerazzurri: ecco l’ultima mossa a sorpresa del calciatore azzurro dopo l’esclusione di Conte nella trasferta dell’Olimpico.

Napoli, la reazione sui social: ecco il messaggio del calciatore

Saranno due settimane infuocate in casa azzurra per provare ad allungare sempre di più sull’Inter che insegue senza sosta. Una sfida a distanza davvero entusiasmante con Conte che non intende mollare la presa proprio sul più bello. Conosciamo il dettaglio dopo l’esclusione nella trasferta di Roma.

Saranno settimane decisive per il prosieguo della stagione del Napoli. Terzo pareggio consecutivo per gli azzurri che non riescono più a vincere in Serie A: ecco la reazione social di Ngonge che non è stato impiegato da Conte. L’esterno offensivo belga è stato ad un passo a gennaio, ma alla fine Conte l’ha blindato così come Raspadori. Lo stesso giocatore del Napoli ha pubblicato una sua foto con i cuori azzurri: un messaggio di vicinanza alla squadra.

Conte potrebbe optare ancora per un cambio di modulo confermando il 3-5-2 a causa delle numerose assenze sulla fascia sinistra. Olivera e Spinazzola potrebbe essere protagonisti in vista della sfida contro l’Inter, ma ora l’allenatore del Napoli proverà a recuperarli già per l’ostica trasferta di Como.

Ngonge proverà così a ritagliarsi il suo spazio per il resto della stagione: a giugno poi prenderà la sua decisione definitiva. Il suo addio ormai sembra nell’aria per trovare così un nuovo percorso durante il quale ha intenzione di splendere. Ecco la sua volontà decisiva per ambire a grandi palcoscenici: Conte è soddisfatto del suo messaggio social.