Napoli, Conte sorride: due esclusioni eccellenti

Ancora un pareggio per il Napoli targato Conte. Altre due esclusioni eccellenti per Simone Inzaghi: la Juventus può sperare nel colpaccio

Saranno ore frenetiche in vista di Juventus-Inter. Una sfida molto importante anche per il prosieguo stagionale del Napoli: Conte sorride dopo le ultime di formazione di Simone Inzaghi. Un duello a distanza davvero molto entusiasmante: gli azzurri saranno protagonisti fino alla fine per raccogliere il lavoro degli ultimi sei mesi.

Il Napoli guarderà con particolare attenzione alla sfida tra Juventus ed Inter. I nerazzurri cercheranno così di superare gli azzurri in classifica, ma la trasferta di Torino sarà ostica per gli uomini di Simone Inzaghi. Il Napoli dovrà affrontare anche il Como in trasferta: un’altra insidia prima del big match al Maradona. Ora l’allenatore nerazzurro ha preso già le proprie decisioni: due top si siederanno inizialmente in panchina. Thiago Motta proverà così a fare un bel regalo ai tifosi azzurri che tiferanno a sorpresa proprio Juve.

Napoli, le scelte di Simone Inzaghi per la Juve: due top in panchina

Ogni gara sarà decisiva per competere fino in fondo. Conte è pronto ad assistere alla sfida dell’Allianz Stadium con novità importanti dal primo minuto.

Secondo le ultime indiscrezioni di formazione, Simone Inzaghi lancerà Acerbi e Taremi dal primo minuto: de Vrij e Thuram si siederanno inizialmente in panchina. Un momento decisivo per cercare di superare proprio il Napoli in classifica: tra due settimane ci sarà il big match al Maradona.

Il Napoli proverà così a tornare a trionfare a Como, ma la squadra di Cesc Fabregas è davvero molto insidiosa. Con Diao e Nico Paz la difesa azzurra dovrà stare molto attenta per cercare di arginare la velocità e la qualità degli uomini offensivi dell’allenatore spagnolo. Sarà una sfida entusiasmante lottando punto a punto per trionfare in campionato: anche l’Inter spera di avere la meglio nonostante i numerosi impegni nel resto della stagione.

Gli azzurri proveranno ad avere la meglio recuperando così i vari infortunati come Olivera e Spinazzola. Neres sarà a disposizione di Conte soltanto dopo la sosta Nazionale: ancora un pari beffa all’Olimpico, ma gli azzurri hanno dimostrato di lottare sempre contro le avversità. Saranno ore decisive per conoscere così il risultato del big match tra Juventus e Inter: gli azzurri proveranno a mantenere il divario proprio con i nerazzurri per arrivare alla sfida decisiva guardando tutti dall’alto.