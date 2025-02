Napoli, Conte cambia ancora: fuori due titolari

Antonio Conte in maniera inattesa è pronto a cambiare ancora una volta faccia al suo Napoli per cercare di difendere la vetta della classifica. In tal senso, per il tecnico azzurro arriva la decisione forte di far fuori un titolare e di apportare modifiche sostanziali. Andiamo a vedere le ultime.

La situazione in casa Napoli, al vertice della Serie A, è una sorta di altalena di emozioni. Da una parte, infatti, nelle ultime tre i risultati sono stati amari, per così dire, dal momento che prima contro la Roma e poi contro la Lazio ci sono stati dei pareggi last minute. Intervallati da un altro pareggio contro l’Udinese. Dall’altra parte, però, le principali gioie arrivano da Milano.

Nelle ultime tre partite, infatti, l’Inter ne ha perse due, contro Fiorentina e Juventus, facendo vedere dei problemi non di poco conto e mettendo il Napoli nelle condizioni di avere ora due punti di vantaggio sulla seconda della classe. Proprio per questo, però, Antonio Conte è pronto a cambiare ancora e ad escludere due titolari dalla formazione titolare.

Il tecnico del Napoli cambia ancora: le ultime notizie

Le novità di natura tattica e tecnica servono sicuramente a dare maggiore imprevedibilità alla manovra ed alla squadra in generale, ma allo stesso tempo fanno saltare inevitabilmente alcuni automatismi che il Napoli aveva acquisito con il passare del tempo. In tal senso, in vista della delicata sfida contro il Como, potrebbero esserci seriamente delle novità.

Stando a quanto raccontato da Pasquale Tina, in vista di questa partita Antonio Conte dovrebbe optare ancora una volta per il 3-5-2, ma le novità dovrebbero riguardare le fasce. Viaggia, infatti, verso il ritorno lampo in mezzo al campo Leonardo Spinazzola, che dunque dovrebbe andare a presidiare la corsia di sinistra. Ma non è questo l’unico cambio.

Conte fa fuori due titolari: ecco le scelte per il Como

Viaggia verso una esclusione, dunque, Pasquale Mazzocchi, che ha spinto forte quando è stato chiamato in causa ma che ha faticato inevitabilmente. L’altra novità riguarda Matteo Politano, che dovrebbe agire sul versante opposto. Da quinto a destra.

A fargli spazio Juan Jesus, con la difesa che dovrebbe essere composta da Amir Rrahmani, che andrà a collocarsi al centro, con Giovanni Di Lorenzo ed Alessandro Buongiorno ai suoi lati.