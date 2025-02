Napoli, Neres torna in campo: cambia la data

Il Napoli è pronto ad affrontare le prossime sfide in campionato. Cambia subito la data per il ritorno in campo di David Neres: ecco quando tornerà

Il talentuoso giocatore brasiliano del Napoli si è fermato dopo la sfida contro l’Udinese. Ecco la sua nuova data per rivederlo in campo: spunta l’intreccio decisivo per conoscere da vicino le condizioni di David Neres.

Saranno settimane infuocate in casa azzurra per recuperare anche i top player attualmente fermi ai box per infortunio. Da Neres a Olivera e Spinazzola: ecco la mossa a sorpresa per rivederlo subito in campo. Il talentuoso giocatore brasiliano sta recuperando dall’infortunio muscolare: un momento decisivo per conoscere i nuovi tempi di recupero.

Napoli, il recupero di Neres: i tempi di recupero

Una voglia incredibile di tornare subito in campo il prima possibile. Neres è pronto a vestire nuovamente la maglia azzurra dopo diverse settimane di assenza: sicuramente non ci sarà a Como, ecco la volontà decisiva del talento brasiliano.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, David Neres tornerà in campo soltanto il 30 marzo nella sfida contro il Milan. Nessun recupero in extremis per la sfida da urlo contro l’Inter in programma soltanto ad inizio marzo: un momento complicato per Antonio Conte che cercherà di recuperare Olivera e Spinazzola già in vista della trasferta contro il Como.

Il talento brasiliano dovrà così stare fermo ancora un mese per rivederlo in campo. Nessun recupero lampo per l’attaccante azzurro: Conte dovrà così inventarsi ancora una volta l’undici iniziale. L’allenatore azzurro è propenso ad optare ancora una volta per il 3-5-2 con Mazzocchi in campo dal primo minuto. Spazio ancora a Raspadori alle spalle di Lukaku: lo stesso attaccante bolognese è tornato a segnare gol decisivi.

Vicino all’addio a gennaio, Conte l’ha blindato per essere protagonista durante la seconda parte di stagione. Raspadori sarà l’arma in più per gli azzurri fino al termine dell’annata entusiasmante. L’allenatore del Napoli cercherà di mirare sempre più in alto giocandosi il tutto per tutto già nel big match in programma al Maradona contro i nerazzurri.

Un momento decisivo per essere protagonisti in campo e fuori riuscendo a centrare la qualificazione alla prossima Champions League. Questo era l’obiettivo principale della squadra azzurra all’inizio della stagione: Conte ha sorpreso tutti con una cavalcata entusiasmante in stagione. Neres dovrà aspettare ancora qualche settimana prima di scendere in campo.