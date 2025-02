Napoli-Inter: un altro titolare salta la gara

Il Napoli continua a consolidare il primo posto in classifica con l’Inter che insegue: spunta la nuova emergenza in vista della sfida al Maradona contro i nerazzurri, è in bilico per il 2 marzo

Terzo pareggio consecutivo per il Napoli targato Antonio Conte, ma nonostante ciò gli azzurri continuano a guardare tutti dall’alto. Saranno due settimane infuocate per vivere intensamente il big match al Maradona contro l’Inter:

La dirigenza partenopea è al lavoro per la prossima stagione, ma ora Conte cercherà di concentrarsi per vivere intensamente le prossime due settimane. Spunta una mossa a sorpresa in vista proprio della sfida contro l’Inter: l’allenatore del Napoli dovrà così stare molto attento per prendere la miglior decisione possibile contro il Como. Una trasferta insidiosa per Di Lorenzo e compagni soprattutto dopo i tre pareggi consecutivi collezionati dalla squadra azzurra.

Napoli, nuova emergenza per Conte: l’ultima idea

Giorni intensi per tornare subito in campo dopo la beffa dell’Olimpico: il gol di Dia ha regalato un pari alla Lazio dopo una nuova ottima prestazione degli azzurri con una formazione in assoluta emergenza.

Antonio Conte dovrà stare molto attento in vista della trasferta ostica contro il Como. Olivera e Spinazzola proveranno a rientrare tra i convocati dell’allenatore azzurro: poi ci sarà il big match al Maradona contro l’Inter. Spunta anche l’ultima emergenza in casa Napoli: Anguissa, diffidato, in caso di ammonizione contro la squadra di Fabregas potrebbe saltare la sfida contro l’Inter al Maradona in programma il 2 marzo.

Preoccupazione totale così in casa Napoli anche per la situazione diffidati: anche lo stesso Conte è diffidato e potrebbe non sedersi in panchina nel big match contro l’Inter. L’allenatore del Napoli dovrà stare attento a non protestare durante la sfida al Sinigaglia di Como: un momento decisivo della stagione per consolidare la prima posizione.

Anguissa è stato ammonito durante la sfida contro la Lazio, ma Conte non l’ha tolto rischiando anche in possibile doppia ammonizione: il centrocampista del Napoli ha dovuto rinunciare a qualche rincorsa di troppo per non incappare nell’espulsione. Conte non lo lascerà fuori nemmeno nella trasferta di Como, ma bisognerà fare molta attenzione in vista della sfida contro l’Inter. Un duello a distanza davvero esaltante per azzurri e nerazzurri che lotteranno fino alla fine punto a punto: Conte è avvisato per non rischiare ancora una volta.