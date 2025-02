Napoli, Conte lo lancia titolare: a sorpresa dal primo minuto

Il Napoli continua a lavorare senza sosta a Castel Volturno per affrontare il Como nel migliore dei modi. Spunta la titolarità a sorpresa, la scelta decisiva di Conte

Saranno ore decisive in casa Napoli per conoscere le prossime mosse di Antonio Conte in vista della sfida contro il Como. Ecco la mossa a sorpresa per arrivare subito alla soluzione immediato: spunta la titolarità a sorpresa per affrontare nel migliore dei modi la squadra guidata da Cesc Fabregas.

Il Como sta sorprendendo tutti in Serie A per raggiungere il prima possibile la salvezza. Fabregas ha dato un’impronta di gioco ben definitiva puntando su giovani talenti in rampa di lancio, come Nico Paz e il nuovo arrivato Assane Diao. Il Napoli continua a sognare in grande per blindare il primo posto in occasione della super sfida contro l’Inter in programma ad inizio marzo. Conosciamo nel dettaglio tutte le mosse dal primo minuto di Spinazzola: ormai ci siamo per pensare alle prossime sfide decisive degli azzurri.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: sarà titolare

Tutto può cambiare in poco tempo. Il Napoli è al lavoro per trovare la giusta quadratura dopo l’assenza forzata di Mazzocchi: spunta la decisione dell’ultim’ora di Antonio Conte.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Spinazzola potrebbe essere subito titolare in vista della prossima sfida contro il Como. Conte starebbe pensando così di inserire subito l’ex Roma sulla fascia sinistra con Mazzocchi pronto a sedersi nuovamente in panchina. Ancora dubbi per la convocazione o meno di Olivera: il terzino uruguaiano è fuori per una lesione distrattiva al muscolo soleo della gamba.

Il Napoli è al lavoro a Castel Volturno per conoscere così le ultime idee di formazione di Conte. Saranno ore frenetiche per conoscere così il futuro della squadra azzurra: l’Inter continua a non mollare la presa continuando il proprio percorso in Champions League ad inizio marzo.

Una voglia immensa di continuare ad essere protagonista nei prossimi tre mesi. Le prossime scelte saranno decisive per ambire a grandi palcoscenici: ora gli azzurri proveranno a tornare subito alla vittoria dopo i tre pareggi consecutivi collezionati in Serie A. I prossimi mesi saranno decisivi per aumentare le ambizioni della squadra azzurra con l’imminente ritorno in Champions League: spunta tutta la verità con la titolarità a sorpresa di Spinazzola.