Napoli, altra tegola per Conte: fuori per un mese

Il Napoli dovrà affrontare una nuova emergenza infortuni. Fuori per un mese il calciatore azzurro: ora Conte dovrà inventarsi una nuova formazione

Il calcio è imprevedibile anche a causa di infortuni muscolari. Non finiscono i problemi in casa Napoli: un altro calciatore azzurro resterà fuori per mese, ecco l’entità del suo infortunio. Pochi minuti fa è apparso il comunicato ufficiale della società partenopea: la verità.

Saranno settimane infuocate in casa azzurra per affrontare Como ed Inter, ma pochi minuti fa è arrivata un’altra brutta notizia. Ecco la mossa a sorpresa di Conte che cercherà di scegliere il miglior undici del Napoli. Un’altra assenza importante per la squadra azzurra in vista delle prossime sfide di campionato. Ancora un infortunio muscolare, nuova tegola per Antonio Conte che dovrà prendere una nuova decisione dal primo minuto.

Napoli, nuovo infortunio in casa azzurra: il comunicato ufficiale

Non finiscono i problemi in casa Napoli. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio decisivo per l’infortunio del terzino azzurro, Pasquale Mazzocchi, che si è infortunato durante l’allenamento di ieri: “Il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba destra. Mazzocchi ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Conte ora cercherà di recuperare Spinazzola ed Olivera per le prossime due sfide di campionato: l’ex Roma è più avanti rispetto al terzino uruguaiano pronto invece per la gara contro l’Inter. L’allenatore azzurro ha le idee chiare per quanto riguarda l’undici titolare contro il Como: ormai ci siamo.

Nessun problema per Antonio Conte che vuole blindare il primo posto tornando alla vittoria contro il Como dopo i tre pareggi consecutivi collezionati nelle ultime tre sfide di campionato. Mazzocchi resterà fuori per me, ma Spinazzola non vede l’ora di rientrare dal primo minuto. Il Napoli continua a sognare in grande nonostante le numerose difficoltà: infortuni a non finire in casa azzurra, ma ora potrebbe arrivare la soluzione immediata.

Tutto può cambiare in poco tempo per arrivare così a scegliere il miglior undici contro il Como. Conte ha le idee chiare: Mazzocchi resterà fuori, ma Spinazzola ed Olivera scalpitano per tornare a vestire una maglia da titolare. La sfida contro l’Inter in programma ad inizio marzo sarà decisiva: ormai ci siamo per arrivare alla decisione definitiva in casa azzurra dopo i tanti infortuni.