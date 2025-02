Napoli, Conte pensa a tre moduli: big in panchina

Il Napoli è pronto ad affrontare Como e Inter nel giro di sette giorni. Un’esclusione eccellente per Conte che sta pensando alla soluzione migliore: tre sistemi di gioco in mente per l’allenatore azzurro

Saranno settimane intense per arrivare sani e salvi al termine del campionato. Il Napoli proverà così a consolidare la prima posizione in classifica: la stagione si potrebbe già decidere in vista dello scontro diretto in programma ad inizio marzo. Spunta la nuova mossa a sorpresa dell’allenatore del Napoli: ecco i tre moduli per cercare di raggiungere la vittoria dopo i tre pareggi consecutivi.

Saranno settimane intense per conoscere il prosieguo stagionale del Napoli. Un momento decisivo per affrontare in appena sette giorni Como ed Inter: è tutto pronto per il big match in casa azzurra. Gli azzurri continueranno a lavorare in campo per arrivare a far sognare i tifosi azzurri dopo una stagione sorprendente. Ecco la mossa a sorpresa per ambire a grandi palcoscenici: il Como di Cesc Fabregas sarà difficile da affrontare dopo l’imponta di gioco impiantata dall’allenatore spagnolo.

Napoli, la mossa a sorpresa di Conte: fuori un big

La società partenopea è al lavoro per puntellare la rosa in vista della prossima stagione, ma il presente sarà più importante del futuro. Conte ha le idee chiare per cercare nuove soluzioni immediate in vista delle prossime sfide di campionato.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Antonio Conte sta pensando a tre sistemi di gioco per affrontare il Como a causa delle diverse emergenze. Spinazzola è pronto a rientrare tra i convocati, mentre la situazione di Olivera è ancora in divenire: sicuramente sarà pronto per la sfida contro l’Inter. Dal 3-5-1-1 con Raspadori alle spalle di Lukaku al 3-4-2-1 con Politano più dentro al campo fino ad arrivare alla soluzione del 4-2-3-1 con Anguissa in panchina visto che è diffidato e rischia di saltare il big match contro la squadra nerazzurra.

Possibile esclusione eccellente per il centrocampista del Napoli, a cui è scattata la diffida dopo l’ammonizione rimediata contro la Lazio. Pronto Spinazzola che dovrebbe tornare tra i convocati per dare subito il suo contributo: ecco la mossa a sorpresa di Conte per ingabbiare la formazione di Fabregas. Nico Paz ed Assane Diao vanno tenuti d’occhio per tutta il match: sono capaci di giocare eccezionali cambiando la partita in un secondo.