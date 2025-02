Napoli: Conte preoccupato, spunta un dato allarmante

I partenopei sono attesi da una fase cruciale della stagione e c’è una cifra che allarma molto lo staff tecnico. Andiamo a vedere nei dettagli

È un Napoli che lavora per cercare di allungare sull’Inter nella lotta Scudetto. Due partite fondamentali considerato che c’è lo scontro diretto tra una settimana. I partenopei puntano a sfruttare il fattore campo per cercare di dare lo strappo definitivo e provare a regalare una soddisfazione importante ai propri tifosi.

C’è un dato allarmante per quanto riguarda il Napoli e che potrebbe preoccupare molto Conte. La speranza da parte del tecnico è che si possa magari migliorare il prima possibile il numero. Naturalmente non sarà semplice considerato anche le difficoltà avute nel corso della stagione a causa di diversi infortuni. Vedremo cosa dirà il campo, ma si tratta di un passaggio chiave per provare a centrare il sogno Scudetto.

Napoli: un dato da migliorare

Il Napoli in questa stagione ha dimostrato di essere una squadra forte, ma non sicuramente perfetta. Ci sono alcune lacune da colmare e si sa che per vincere lo Scudetto da qualche anno c’è bisogno della difesa solida. E in casa partenopea qualche cosa da migliorare in quel reparto c’è.

Sono sette i gol presi nelle ultime cinque partite e soprattutto un clean sheet che manca dal 12 gennaio. Di certo, come evidenziato da La Repubblica, si tratta di un dato assolutamente da migliorare se si vuole pensare ad ottenere dei risultati importanti in campionato. La strada è lunga e quindi vedremo nelle prossime settimane cosa succederà.

Di certo l’ipotesi di blindare la difesa e la porta di Meret c’è, ma bisognerà trovare una squadra importante in difesa. Il passaggio a 3 potrebbe dare una copertura maggiore anche se si dovrà capire se alla fine tutti riusciranno ad esprimersi al massimo.

Napoli: obiettivo consolidare la difesa

Il Napoli ha come principale obiettivo quello di consolidare il reparto difensivo a partire dalla partita contro il Como. Non subire gol consentirebbe di avere un vantaggio non sicuramente di poco conto nella corsa Scudetto e, soprattutto, in vista del big match contro l’Inter, che è destinato a decidere o almeno ad indirizzare la lotta per il primo posto.