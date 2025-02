Napoli: rivoluzione Conte, nuovo ruolo per Buongiorno

La situazione in casa Napoli è in netto miglioramento, ma non sono escluse delle novità importanti di formazione. Ecco tutti i dettagli

È un Napoli che prepara con attenzione la trasferta di Como. I fari in questo momento sono puntati principalmente sulla sfida contro l’Inter, ma prima ci sono i lariani da affrontare e non si deve assolutamente lasciare punti per strada. Arrivare allo scontro diretto davanti è un vantaggio fondamentale e quindi ci attendiamo una squadra di Conte che proverà a portare a casa i tre punti per dare un segnale forte al campionato.

Ma sarà una squadra diversa rispetto a quella con la quale si è scesi in campo nelle ultime giornate. I recuperi ci sono stati e questo consentirà al Napoli di presentarsi con una veste differente. E, secondo le informazioni de La Repubblica, la squadra partenopea si potrebbe presentare in campo con una posizione differente dal solito di Buongiorno.

Napoli: Buongiorno cambia posizione, i dettagli

Il Napoli è pronto per la trasferta di Como. I recuperi di Olivera e Spinazzola sembrano essere ormai certi e questo è sicuramente un’ottima notizia per Conte. Ma il tecnico ha delle idee molto chiare anche sul modulo da utilizzare e sulla posizione dei giocatori in campo.

Secondo le ultime indiscrezioni, il Napoli continuerà con l’ormai consueto 3-5-2 e vedrà Buongiorno giocare in un ruolo inedito rispetto al solito ovvero braccetto di sinistra. Una posizione davvero inusuale per lui e c’è curiosità di capire come se la caverà. Le caratteristiche si sposano alla perfezione con quel ruolo, ma c’è il dubbio che possa patire l’assenza di abitudine. Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà in campo.

Di certo un Buongiorno in quel ruolo consentirà a Conte di sfruttare anche il suo piede per magari cambiare un po’ il modo di giocare e rendere il Napoli imprevedibile. Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà.

Buongiorno braccetto di sinistra

Il Napoli si presenterà a Como con un terzetto di difesa inedito visto che i braccetti saranno Di Lorenzo e Buongiorno. Per l’ex Torino una posizione sicuramente molto particolare, ma che ha come obiettivo principale quello di sfruttare il suo piede per provare a rendere ancora più imprevedibile la sua squadra.