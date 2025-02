Napoli: Inter anticipata, arriva il nuovo Vlahovic

I partenopei a sorpresa potrebbero fare uno ‘sgarbo’ ai nerazzurri e andare a prendere un calciatore di assoluto livello: ecco i dettagli

Napoli-Inter è la sfida che caratterizzerà questa ultima parte di campionato, ma non solo. Le due squadre sono pronte a sfidarsi anche sul calciomercato. Sono diversi gli obiettivi in comune fra i club e su uno ci sono anche le prime conferme. L’agente ha svelato dei contatti con gli azzurri per capire la fattibilità dell’operazione.

Niente di concreto al momento, ma si è in una fase embrionale dalla quale vedremo cosa uscirà. Il Napoli cercherà già nei prossimi giorni magari di entrare nel vivo della trattativa per anticipare la concorrenza. L’Inter resta la rivale principale. Attenzione anche ad altre compagini pronte a piazzare un colpo importante e di prospettiva sul calciomercato. Siamo naturalmente, come spiegato in precedenza, nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Calciomercato Napoli: nuova idea dal Brasile, i dettagli

Il Napoli, come sappiamo, in estate si muoverà su diversi obiettivi. L’idea dei partenopei è quella di poter alzare nel giro di davvero poco tempo la qualità della rosa a disposizione di Conte e per farlo si andrà con forza su giocatori di assoluto livello, ma anche su obiettivi di prospettiva che potrebbero consentire di fare in futuro plusvalenze importanti.

Uno dei nomi finiti nel mirino del Napoli è quello di Yuri Alberto. Il classe 2001 lascerà il Brasile nella sessione estiva di calciomercato e il suo agente, ai microfoni di FcInterNews, ha confermato i contatti con i partenopei. Al momento si è in una fase embrionale e non c’è stata nessuna offerta avanzata al Corinthians. L’interesse, però, c’è e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire se il tutto potrà diventare realtà oppure no.

Il suo procuratore ha parlato di un calciatore con caratteristiche simile a Vlahovic ed anche i numeri lo confermano: 31 gol in stagione. Un bomber che farebbe davvero bene al Napoli, ma per portare Yuri Alberto alla corte di Conte durante il calciomercato estivo bisognerà battere la concorrenza di Inter e Atalanta.

A prescindere da tutto, Yuri Alberto è un obiettivo di calciomercato del Napoli. Siamo naturalmente in una fase embrionale del tutto e vedremo nei prossimi mesi cosa succederà e quali saranno le scelte da parte anche del giocatore.