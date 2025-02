Napoli: Manna ha deciso, sarà lui il primo colpo

Il direttore sportivo degli azzurri continua il suo lavoro per individuare i giocatori che possono fare molto bene con i partenopei

È un Napoli molto attivo sul calciomercato. Dopo gli errori commessi in estate, i partenopei non hanno più intenzione di sbagliare e per questo motivo stanno lavorando sin da subito per cercare di individuare i giusti obiettivi. L’idea è quella di alzare il livello della rosa e rendere la squadra ancora più completa di quella attuale. Non sarà semplice considerando la folta concorrenza sugli obiettivi, ma Manna proverà a muoversi in anticipo.

Secondo quanto riferito da Cronache di Napoli, Manna avrebbe individuato un obiettivo per il prossimo calciomercato come principale. Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi e valutazioni. Ma il giocatore piace molto e da tempo agli azzurri e per questo motivo non escludiamo la possibilità di uno scambio la prossima estate. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte del Napoli.

Calciomercato Napoli: svolta improvvisa, deciso il primo acquisto

È un Napoli che sin da ora è impegnato a individuare i rinforzi giusti per la prossima stagione. Un lavoro non semplice considerato che la strada per l’estate è lunga e ci potrebbero essere delle sorprese importanti lungo il cammino. Naturalmente la speranza è quella di poter riuscire ad arrivare alla fumata bianca per rendere la rosa ancora più forte di quella attuale.

Stando alle ultime informazioni, il Napoli non ha assolutamente perso di vista Lookman. Il litigio con Gasperini lo pone direttamente sul calciomercato e in estate potrebbe partire anche per una cifra inferiore alla clausola rescissoria di 58 milioni. C’è sempre l’ipotesi di uno scambio con Raspadori, ma non è da escludere che la Dea possa chiedere una cifra economica più alta e separare le due trattative.

Siamo ad oggi nel campo delle ipotesi. Per adesso Lookman è una semplice idea per il Napoli e vedremo cosa succederà nel prossimo calciomercato e quali saranno le scelte definitive da parte del club azzurro.

Mercato Napoli: Lookman resta un obiettivo

Lookman resta un obiettivo del Napoli soprattutto dopo la rottura con l’Atalanta. Il discorso sarà approfondito principalmente durante il calciomercato estivo e non prima vista la concorrenza della Juventus. Ma i partenopei proveranno ad anticipare il colpo per strapparlo alla concorrenza e regalarlo al proprio tecnico in anticipo.