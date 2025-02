Calciomercato, colpo Lookman: beffato Manna

Sarà addio al termine della stagione per Lookman. Spunta la big per chiudere immediatamente il colpo per l’attaccante nigeriano: ormai ci siamo

Tutto può cambiare in poco tempo nel mondo del calcio. Dopo una stagione importante con la maglia dell’Atalanta segnando gol a grappoli, Lookman dirà addio alla fine della stagione dopo quanto avvenuto in Champions League. Un duello a distanza con Gasperini che l’ha preso di mira dopo l’errore dal dischetto: non era lui il rigorista designato.

Una voglia immensa di ritrovare quella serenità andata ormai persa. Sono state ore frenetiche in casa Atalanta dopo l’eliminazione a sorpresa dalla Champions League: anche Milan e Juventus si concentreranno soltanto su campionato e Coppa Italia. Saranno settimane importanti per conoscere la sua prossima squadra: la rottura con Gasperini è arrivata proprio dopo il rigore sbagliato in Champions League. A distanza di ore lo stesso attaccante nigeriano ha pubblicato un lungo messaggio sui social per spiegare nei dettagli l’accaduto: ecco la sua prossima squadra.

Napoli, per Lookman spunta la chiusura immediata

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Ademola Lookman dirà addio all’Atalanta al termine della stagione. Già in estate è stato vicinissimo all’addio, ma alla fine ha optato per un’altra stagione con Gasperini: il rapporto tra i due è ormai ai minimi termini dopo il rigore sbagliato in Champions League. Lo stesso allenatore dei bergamaschi ha rivelato di non aver mai visto un rigore calciato in quel modo: a distanza di ore è arrivata la pronta risposta dell’attaccante nigeriano.

Vivranno ormai i prossimi mesi da separati in casa: spunta l’annuncio con la Juventus in agguato come riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Sarà un momento decisivo per mirare in alto per arrivare così al giusto compromesso in vista della prossima stagione. Lookman è stato accostato anche al Napoli per il post Kvara a gennaio con l’annuncio di Raffaele Auriemma: una bomba di mercato che ha fatto il giro dei social.

Una rottura ormai insanabile per guardare subito in avanti: saranno tre mesi da separati in casa prima di conoscere la sua prossima destinazione. Il Napoli continuerà a sognare in grande, ma non riuscirà a chiudere il colpo per l’attaccante nigeriano sempre più vicino ai colori bianconeri.

Lookman continuerà a scendere in campo da vero professionista prima di sposare il progetto della Juventus che è sempre molto vicina a lui come riportato da Il Corriere dello Sport. Una nuova mossa a sorpresa per programmare già il futuro prossimo: ormai ci siamo per conoscere nel dettaglio la situazione circa il futuro dell’attaccante nigeriano.