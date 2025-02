Colpo Garnacho per il titolo, scelto il primo rinforzo estivo

Dopo che è stato uno dei nomi più chiacchierati dell’ultima sessione di calciomercato, Alejandro Garnacho è pronto ad essere tra i protagonisti anche della prossima estate. Sarà lui il primo rinforzo per il club scelto per il titolo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Il suo nome è stato indicato da Antonio Conte come rinforzo per il dopo Khvicha Kvaratskhelia, ed il Napoli a lungo lo ha inseguito in inverno in una situazione in cui il tempo era poco. Sia il Manchester United che il calciatore hanno provato ad ottenere il massimo da questa situazione del tutto emergenziale per i partenopei, che alla fine hanno mollato la presa.

L’obiettivo era quello di non svenarsi per un profilo che veniva valutato non più di 50 milioni di euro circa ed alla fine ogni discorso è stato fermato. Adesso, però, nel futuro di Alejandro Garnacho arriva una svolta non di poco conto e sarà lui il primo rinforzo estivo possibile. Il club, infatti, intende fare un regalo ai suoi tifosi in grado di accendere il calore della piazza.

L’argentino è il primo rinforzo per l’estate: le ultime

Si tratta di un calciatore dal potenziale enorme, che però non è ancora riuscito pienamente ad esprimere anche per le enormi difficoltà che ha da diversi anni ormai il Manchester United. Non a caso, anche la sua volontà quella di lasciare i Red Devils per provare a misurarsi con una realtà capace di metterne in risalto le doti, facendolo anche giocare con continuità.

Se il Napoli intenderà tornare all’assalto, però, adesso dovrà fare i conti con un nuovo problema. Stando a quanto raccontato da Fichajes.net, infatti, l’Atletico Madrid è seriamente intenzionato a riportare Alejandro Garnacho ai colchoneros, squadra nella quale è cresciuto prima del passaggio al Manchester United.

Colpo Garnacho per il titolo: l’affare lascia tutti di stucco

L’Atletico Madrid vorrebbe fare ai tifosi un regalo anche per alzare ulteriormente il livello e puntare con decisione allo conquista del campionato. I colchoneros sono ad un punto dal Real Madrid capolista e sono in piena lotta per vincere la Liga. In caso di successo, Garnacho potrebbe essere un regalo a dir poco gradito per tutto il mondo dei colchoneros.