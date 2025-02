Mazzarri torna in Serie A: esonero deciso, c’è la svolta

In maniera del tutto inattesa Walter Mazzarri può tornmare in Serie A dopo la parentesi negativa alla guida del Napoli. Un club è pronto a dargli fiducia dopo l’esonero del proprio allenatore. Arriva una svolta significativa, con l’ex toscano che può essere la soluzione per queste ultime giornate di campionato che restano.

Siamo al cospetto di un tecnico che ha scritto pagine enormi di storia del Napoli, chiaramente soprattutto nella sua prima parentesi. Ha, infatti, riportato, dopo la Serie B ed alcuni anni di assestamento in Serie A, il club azzurro in Europa, arrivando in Champions League e sfiorando anche lo Scudetto, sogno accarezzato almeno fino a febbraio in un anno.

Nel suo ritorno, invece, della passata stagione le cose non sono andate per il verso giusto, dal momento che come Rudi Garcia prima e Francesco Calzona poi non è riuscito ad invertire la rotta in una annata completamente fallimentare. Adesso, però, a sorpresa Walter Mazzarri può seriamente tornare in Serie A, con un club pronto a puntare su di lui dopo l’esonero.

Il toscano ex Napoli può far ritorno in Serie A: le ultime

Si tratta di un profilo che storicamente ha sempre avuto un marchio di fabbrica ben chiaro: lavorare tanto sulla fase difensiva per poi scatenare gli esterni e gli attaccanti in ripartenza. Nelle sue recenti esperienze i risultati sono stati deludenti, sicuramente al Napoli ma anche al Cagliari. Adesso, però, in maniera inattesa è pronto a tornare in panchina.

Stando a quanto raccontato da TernanaTime, l’Empoli sta seriamente valutando l’ipotesi, vista la crisi profondissima che sta attraversando la squadra, di esonerare Roberto D’Aversa. E per la sua successione pare che il primo nome della lista possa essere proprio Walter Mazzarri, che dunque ha una grande occasione di rimettersi in gioco e di tornare in panchina.

Mazzarri di nuovo in panchina: il club può puntare su di lui

Al momento l’Empoli ha 21 punti, con una sola lunghezza di vantaggio sul Parma che ha da poco esonerato Fabio Pecchia affidando la squadra a Christian Chivu. In tal senso, non c’à tempo da perdere e per questo la sfida con l’Atalanta potrebbe essere decisiva per D’Aversa. Attenzione, dunque, al ritorno in Serie A di Walter Mazzarri.