Napoli, Conte fa fuori un attaccante: scelta fatta e colpo di scena

Antonio Conte in casa Napoli continua a sorprendere ed a lavorare per il suo gruppo e per cercare l’abito migliore per i giocatori a sua disposizione. In tal senso, in maniera del tutto inattesa il tecnico può far fuori un attaccante. La scelta sembra fatta e si tratta di un autentico colpo di scena.

Rispetto al passato, in cui è sempre stato abbastanza integralista ed ha raramente cambiato rispetto al 3-5-2, nella sua esperienza al Napoli ha più volte apportato delle varianti significative. E’ partito, infatti, con il 3-4-2-1, per poi passare nel momento in cui sono arrivate McTominay, Romelu Lukaku e Billy Gilmour al 4-2-3-1 prima ed al 4-3-3, che è stato a lungo definitivo.

Insomma, fino agli infortuni che hanno letteralmente falcidiato la corsia di sinistra. Complice questa emergenza, con la Lazio Conte ha scelto ha scelto di nuovo il 3-5-2, con Giacomo Raspadori insieme a Romelu Lukaku in avanti. Adesso potrebbe seriamente cambiare in maniera definitiva il suo reparto avanzato per il prosieguo della stagione. Andiamo a vedere le ultime.

Il tecnico cambia il reparto avanzato: le ultime in casa Napoli

In una fase come questa della stagione, quando bisogna raccogliere quanto di straordinario seminato fino a questo momento, non si può guardare in faccia a nessuno, come si suole dire. Bisogna solamente guardare all’interesse della squadra e trovare le soluzioni migliori per tutti per portare quante più vittorie possibili nelle 13 partite che restano da giocare.

In tal senso, secondo quanto raccontato da Enrico Fedele in una intervista concessa ai microfoni di Radio Marte, Antonio Conte potrebbe seriamente escludere David Neres anche dopo il suo rientro, dal momento che Giacomo Raspadori è il calciatore di cui ha bisogno il Napoli. Serve, infatti, per dialogare e dare supporto a Romelu Lukaku, come fatto nel gol a Roma.

Conte può escludere definitivamente l’attaccante? L’analisi

Sarebbe una idea suggestiva, ancor di più se si considera il fatto che David Neres, secondo Enrico Fedele, ha dei colpi importanti ma a sinistra fa maggiormente fatica dal momento che non si può accentrare ed è costretto ad andare alla bandierina.

Senza Kvara, che invece si accentrava, serve un calciatore che possa fare da seconda punta e combinare con Romelu Lukaku. E potrebbe essere anche Raspadori. Che, da rimedio di emergenza, può diventare imprescindibile per Conte.