Mercato Napoli, colpo inatteso dal Como: annuncio dell’agente

Mercato Napoli, arriva una svolta ed un cambiamento davvero significativo per il colpo che può arrivare a sorpresa direttamente dal Como, prossimo avversario degli azzurri. C’è l’annuncio da parte dell’agente che stravolge completamente gli scenari in vista della prossima sessione estiva di calciomercato. Andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Domenica è in programma un altro crocevia fondamentale della stagione degli azzurri, che ormai non possono più tirarsi indietro dalla lotta per il titolo. Da questo punto di vista la pressione aumenta in maniera del tutto inevitabile, dal momento che i tempi iniziano a stringere e mancano ormai solo 13 partite alla fine di questa stagione fin qui da incorniciare.

Ovviamente, però, un grande club come quello dei partenopei non può non programmare. Soprattutto nel momento in cui si è reduci da una sessione di gennaio in cui la mancata programmazione ha avuto delle conseguenze non di poco conto. In tal senso, però, arrivano delle notizie considerevoli per l’affare che arriva direttamente dal Como. E c’è l’annuncio del suo agente.

Mercato Napoli, svolta per il colpo direttamente dal Como

Il Como, prossimo avversario del Napoli, rappresenta un esempio da seguire per molte piccole realtà. Con investimenti importanti e le idee del proprio allenatore al primo anno in Serie A si sta giocando la salvezza. Con la classifica che mente rispetto a quanto di buono fatto vedere ed anche rispetto alle qualità dei tanti calciatori di enorme valore nella rosa del club.

Tra i giocatori che maggiormente si è messo in mostra quest’anno non si può non annoverare Lucas Da Cunha. Il suo agente, Frederic Guerra, in una intervista a Radio Capri, ha affermato che il calciatore resterà al Como, a meno che “non venga una squadra che gioca la Champions, tipo il Napoli, che è la mia squadra e non sono mai riuscito a portare un giocatore là. Vedremo”.

Napoli, annuncio dell’agente: “Andrebbe via solo a queste condizioni”

Classe 2001, Da Cunha è nato come esterno di fascia sinistra, ma quest’anno Fabregas lo ha provato per la prima volta da centrocampista centrale ed i risultati sono stati straordinari. Di piede mancino, sarebbe un ottimo investimento per il Napoli.

Il suo valore di mercato, secondo Transfermarkt, è pari a 6 milioni di euro, ma è probabile che i lombardi chiedano di più per lasciarlo partire. Da vedere se gli azzurri affonderanno oppure no il colpo per lui.