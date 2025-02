Napoli, non solo Lookman, doppio affare in attacco

I partenopei sono al lavoro per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Conte in estate. Possibile un doppio colpo in attacco

Quasi 200 milioni per rendere la rosa ancora più forte di quella attuale. È questo il budget che, a meno di clamorosi ribaltoni improvvisi, il Napoli avrà a disposizione nella prossima sessione di calciomercato. Le cessioni di Osimhen e di Kvaratskhelia sono destinati a fruttare 150 milioni. E a questa cifra vanno aggiunti i 40 derivanti dalla qualificazione in Champions League. E possiamo dire che ci sono tutte le possibilità di preparare una squadra importante per provare a competere in tutte le manifestazioni.

Secondo quanto riferito da Area Napoli, i partenopei potrebbero decidere fare un doppio colpo in attacco. Il nome in cima alla lista è sicuramente quello di Lookman, in uscita dall’Atalanta. Ma c’è un altro profilo che piace molto a Manna e Conte e per questo motivo si potrebbe fare un tentativo di calciomercato per valutare la fattibilità del colpo.

Calciomercato Napoli: Manna scatenato, pronto un doppio colpo

Il Napoli lavora per piazzare dei colpi di assoluto livello. Antonio Conte ha chiesto alla società di portare in rosa giocatori di qualità oltre che pronti a sposare il progetto dei partenopei in pieno e Lookman potrebbe essere uno di questi. Il suo rapporto con l’Atalanta è ormai ai ferri corti e per questo motivo non ci resta che attendere le prossime settimane per capire se ci potrà essere l’opportunità di chiudere l’operazione.

Ma il nigeriano potrebbe non essere l’unico rinforzo sugli esterni. C’è il nome di Nico Paz che piace da tempo ai partenopei e i soldi sono a disposizione per strappare il giocatore al Real Madrid e al Como durante il prossimo calciomercato estivo. Naturalmente l’Inter in questo momento resta in vantaggio, ma siamo certi che la presenza di Conte è un’arma in più per anticipare la concorrenza e portare l’argentino in azzurro.

Naturalmente per il momento siamo nel campo delle ipotesi. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio cosa succederà e se ci potrà essere una apertura a vedere Nico Paz al Napoli durante la prossima sessione di calciomercato.

Mercato Napoli: Nico Paz resta un obiettivo

