Napoli: regalo a Conte, Manna lo prende in Premier

I partenopei iniziano a muoversi sul calciomercato. Ci sarebbe una pazza idea dall’Inghilterra al vaglio di Manna: ecco tutti i dettagli

Il Napoli lavora per rinforzare la squadra a disposizione di Conte. Quanto successo in inverno ha sicuramente segnato Manna e quindi il direttore sportivo si è già mosso per individuare i giocatori giusti da dare al tecnico. Secondo quanto riferito da Area Napoli, i partenopei avrebbero individuato un giocatore di assoluto livello per cercare di alzare ancora più la qualità della rosa. Naturalmente al momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo cosa succederà.

Al momento ci sarebbe stato un contatto con il club e che lo stesso entourage per capire meglio la fattibilità dell’operazione. Il Napoli per il momento resta alla finestra e valuta questa opportunità. Naturalmente la strada fino alla prossima estate è molto lunga e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire come si evolverà la situazione e quali saranno le scelte.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, i dettagli

Il Napoli punta a piazzare un colpo importante nella prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni, i partenopei sono al lavoro per cercare di chiudere una operazione di livello. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e vedremo se sarà così oppure alla fine il tutto resterà una semplice idea.

Secondo le informazioni di Area Napoli, il futuro di Meret non è assolutamente scritto e il Napoli avrebbe sondato la possibilità di portare in azzurro Alisson. L’estremo difensore piace molto a Conte per la sua capacità di giocare con i piedi e questo rappresenta un punto chiave nella scelta del nuovo portiere se non arriva il rinnovo dell’attuale numero uno. Naturalmente il Liverpool potrebbe aprire alla possibilità di una partenza del brasiliano visto che ad oggi non rientra nei piani del club.

Per questo motivo è da escludere che ci possa essere un tentativo da parte del Napoli per Alisson se non ci dovesse essere il rinnovo con Meret. Vedremo cosa succederà e quali saranno le scelte da parte dello stesso giocatore.

Mercato Napoli: idea Alisson per la porta

Il Napoli, in caso di un mancato rinnovo con Meret, va a caccia di un nuovo estremo difensore e il nome in cima alla lista a sorpresa potrebbe balzare Alisson, che non sembra più rientrare nei piani di Liverpool. Una ipotesi di calciomercato estivo e vedremo se diventerà realtà.