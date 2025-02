Inter: non solo Thuram, altra tegola per Inzaghi

Per il Napoli la testa è rivolta al Como, ma uno sguardo a quello che succede in casa nerazzurra c’è sempre e le notizie non sono positive

Mancano ancora diversi giorni a Napoli-Inter, ma ad Appiano Gentile e a Castel Volturno si guarda con attenzione a questa sfida. Un match che si preannuncia fondamentale per la lotta Scudetto. Per questo motivo i tecnici sperano di poter riuscire a recuperare la maggior parte degli infortunati. Per Conte la certezza è rappresentata dall’assenza di Neres. Gli altri dovrebbero, a meno di stop dell’ultimo momento, essere presenti.

Discorso diverso, invece, in casa Inter. Ad Appiano Gentile non sono da valutare solo le condizioni di Thuram. C’è, infatti, un altro giocatore a forte rischio e per questo motivo si stanno facendo tutti i ragionamenti del caso. La speranza di Inzaghi è che possa recuperare nel minor possibile e le speranze ci sono. Ma resta comunque un intoppo che potrebbe preoccupare e non poco la squadra nerazzurra.

Napoli-Inter: doppia tegola per Inzaghi, il punto

La volontà dell’Inter è quella di non prendersi dei rischi inutili. Quindi Thuram, a meno di clamorose novità dell’ultimo minuto, non lo vedremo in campo contro il Genoa. La caviglia continua a fare male e una presenza sabato sarebbe troppo un azzardo considerato che nemmeno una settimana dopo c’è la sfida proprio contro il Napoli.

Naturalmente ad oggi c’è fiducia sul recupero del francese, ma bisognerà capire come si evolverà la situazione. Stessa cosa si può dire per Carlos Augusto anche se per il brasiliano il problema è un po’ differente. Parliamo di una forte contusione al polpaccio rimediata contro la Juventus. Un piccolo intoppo che potrà essere superato in davvero poco tempo. Entrambi puntano ad esserci contro il Napoli vista anche l’importanza della partita.

Vedremo cosa succederà e quali saranno le loro condizioni nei prossimi giorni. Carlos Augusto e Thuram, però, si preparano a saltare il Genoa per essere al massimo della condizione contro il Napoli.

Thuram e Carlos Augusto presenti con il Napoli?

Al momento è da capire meglio le condizioni di Thuram e Lautaro. La botta fa ancora male e quindi presto dovranno essere sciolti i dubbi almeno per sabato. Poi si valuterà la situazione Napoli, ma in quel caso sembra davvero molto difficile ad oggi ipotizzare una assenza considerato anche il tempo che manca.