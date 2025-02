Napoli, processo De Laurentiis: guai anche per il club, il motivo

Un momento decisivo per conoscere tutta la verità in casa Napoli. Ecco la furia dei legali del presidente De Laurentiis: nuovi guai in vista, cosa rischia ora

Non finiscono i problemi per il presidente De Laurentiis: spunta tutta la verità dei legali del Napoli, ecco quello che sta succedendo nelle ultime ore intorno alla società partenopea.

I due legali della Ssc Napoli e del presidente De Laurentiis hanno voluto ribadire che non si tratta di un rinvio a giudizio, ma è una richiesta del GUP. Ai microfoni di Radio Marte l’avvocato Fabio Fulgeri ha fatto subito il punto della situazione: “Siamo soltanto alla fase uno del processo. Sono sorpreso da questa richiesta”. Saranno mesi infuocati in campo e fuori per la società partenopea: il club di De Laurentiis ora è nell’occhio del ciclone per le operazioni Manolas ed Osimhen.

Napoli, cosa rischia il club? La verità dei legali

Pochi minuti fa è arrivata la reazione dei legali del presidente De Laurentiis della Ssc Napoli. Gli avvocati Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada hanno rivelato che i propri assistiti sono estranei alle contestazioni della Procura di Roma per i bilanci 2019-2021. Così i due legali hanno ritenuto incomprensione la scelta di andare avanti contro la Ssc Napoli visto che gli atti depositati da consulenti tecnici e da enti terzi (Assomine) hanno invece dimostrato che il Napoli abbia agito in maniera legittima e rispettosa.

Pochi minuti fa è arrivato anche il post su X da parte del giornalista sportivo partenopeo, Carlo Alvino, che ha voluto sottolineare: “Lo sciacallaggio mediatico messo in atto da questa mattina ai danni del Napoli è vergognoso! Alimentare fake news, manipolarle ad arte, ipotizzando finanche inverosimili penalizzazioni in ambito sportivo, dove il club è stato assolto in due gradi di giudizio”.

Settimane importanti per affrontare senza timori la richiesta della Procura di Roma: il presidente De Laurentiis è stato sempre molto sereno per quanto riguarda le due vicende. Da una parte l’affare tra Manolas e Diawara con la Roma, mentre l’altra riguarda ad vicino l’attaccante nigeriano Victor Osimhen arrivato dal Lille. Il Napoli non ha alcun timore al momento.