Napoli, rischio McTominay: la verità da Manchester

Il Napoli si tiene ben stretto McTominay, ma c’è stato un grosso rischio per il centrocampista scozzese. Spunta tutta la verità da Manchester

Per tanti anni è stata una bandiera dei Red Devils prima di sposare il progetto di De Laurentiis. Ora sta deliziando il pubblico del Napoli entrando subito nel cuore dei tifosi: finora ha realizzato gol importanti, ma ha corso un grosso rischio per venire a Napoli. Ecco tutta la verità da Manchester.

In poco tempo Scott McTominay è diventato un giocatore totale segnando ben 6 gol in Serie A con la maglia del Napoli. L’ex giocatore del Manchester United ha speso subito parole d’elogio per la squadra dopo soltanto pochi mesi: una voglia immensa di misurarsi nel calcio italiano volando subito a Napoli. Ha rivelato di aver sentito il fuoco dentro alla prima proposta del club partenopeo che l’ha voluto a tutti i costi. Il ds Manna ha chiuso un affare davvero decisivo per rinforzare la rosa della squadra azzurra, ma spunta da Manchester il rischio che ha corso.

Napoli, la reazione di McTominay: ecco la verità

Come svelato dal tabloid inglese Daily Mail, Scott McTominay ha corso un grosso rischio quando ha lasciato il Manchester United per vestire la maglia del Napoli. Ha lasciato così la sua zona di comfort per volare in Italia: ancora non conosce perfettamente la lingua italiana, ma si è catapultato nel nuovo progetto diventando subito un perno del centrocampo di Antonio Conte.

Saranno ore decisive per preparare così le prossime due sfide impegnative per la squadra azzurra. Prima il Como, poi l’Inter: Conte si affiderà sempre allo scozzese che è stato uno dei più impiegati dall’allenatore del Napoli. Subito si è messo a disposizione nonostante le numerose difficoltà del nuovo trasferimento. Continua a vivere la città insieme alla sua compagna: i due si sono già integrati perfettamente andando alla scoperta delle bellezze di Napoli.

Saranno tre mesi infuocati da vivere intensamente in ottica Scudetto: McTominay dovrà trascinare ancora una volta la squadra azzurra per regalare nuovi trionfi in campionato. Il Napoli vuole continuare a sognare con un duello entusiasmante con l’Inter: il 2 marzo ci sarà lo scontro diretto decisivo che farà capire il reale obiettivo della squadra allenata da Conte. Ecco il nuovo intreccio per sognare in grande: McTominay è l’arma in più di questo Napoli.