Napoli, nuovo processo per De Laurentiis: c’entra anche Chiavelli

Napoli, i pm chiedono il processo: ecco il motivo

Pochi minuti fa l’Ansa ha rivelato come la Procura di Roma abbia chiesto il rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis. Per il presidente de Napoli è coinvolto per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. I due pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano hanno chiesto il procedimento anche per il braccio destro di ADL, Andrea Chiavelli.

Tutto ruota intorno alle plusvalenze fittizie nella compravendita dalla Roma del difensore Kostas Manolas nell’estate del 2019 e dell’acquisto dell’attaccante Victor Osimhen nel 2020 arrivato dal Lille.

Il suo legale, l’avvocato Fabio Fulgeri, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli aveva rivelato come ADL sia molto sereno per questa vicenda che lo vede coinvolto. I pm vogliono vederci chiaro: così Il presidente De Laurentiis dovrà difendersi in tribunale dopo le tante accuse ricevute in questi mesi.

Dal caso Manolas a quello di Osimhen: nei prossimi mesi si conosceranno i dettagli per quello che è accaduto per la società partenopea. Il Napoli è molto concentrato per il prosieguo stagionale con l’obiettivo di trionfare nuovamente in Serie A alla prima stagione di Conte. Saranno mesi infuocati in campo e fuori per la società partenopea: l’Ansa ha lanciato una nuova bomba sul conto di De Laurentiis. Nessun problema per quanto riguarda la parte sportiva al momento.