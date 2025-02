Napoli, svolta Politano: nuovo compito per lui

Prove di formazione per Antonio Conte in vista della sfida contro il Como. Spunta la mossa a sorpresa per Politano: un nuovo compito per lui

Un momento decisivo per guardare sempre in avanti. Il Napoli è voglioso di nuove sfide in vista delle prossime gare di campionato: spunta la nuova mossa a sorpresa in ottica futura. Il Como sarà il prossimo avversario degli azzurri: ecco la nuova mossa a sorpresa di Conte per Matteo Politano.

Contro la Lazio Conte ha optato nuovamente per il 3-5-2 con l’esclusione eccellente di Matteo Politano che è partito inizialmente dalla panchina. Ora l’allenatore del Napoli sta sperimentando una nuova mossa a sorpresa per inserire così anche l’esterno azzurro. Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno per provare a mettere in difficoltà la squadra guidata da Cesc Fabregas, reduce dall’entusiasmante vittoria contro la Fiorentina.

Napoli, la mossa a sorpresa per Politano: ecco dove giocherà

Conosciamo nel dettaglio tutte le prove di formazione per Matteo Politano. L’esterno azzurro cambierà così compiti rispetto alle ultime sfide del Napoli: ecco tutta la verità.

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Politano sarà titolare a Como con Juan Jesus che si siederà in panchina dopo tanti mesi. Il difensore brasiliano ha dovuto sostituire Buongiorno, rientrato dal primo minuto solamente all’Olimpico contro la Lazio. Politano sarà indispensabile per essere protagonista a tutta fascia a destra nel 3-5-2 confermato da Conte, ma con compiti ben diversi rispetto alla sfida contro i biancocelesti.

Capitan Di Lorenzo passerà come centrale destro nei tre di difesa con Rrahmani e Buongiorno ancora titolare. Il difensore azzurro sta recuperando la forma dei giorni migliori per farsi trovare pronto contro Thuram e Lautaro in occasione del big match del 2 marzo contro l’Inter al Maradona.

Spinazzola ed Olivera sono tornati in campo a Castel Volturno: entrambi dovrebbero rientrare tra i convocati con l’ex Roma in vantaggio sul terzino uruguaiano leggermente in ritardo. Tutto può cambiare nei prossimi giorni per preparare al meglio la sfida di Como in programma domenica alle 12.30.

Politano continuerà così ad essere protagonista dal primo minuto tornando in campo con compiti ben specifici: occhio al Como di Fabregas che continua a regalare spettacolo. L’allenatore spagnolo ha dato un’impronta ben definitiva al gioco della squadra lombarda che intende raggiungere la salvezza il prima possibile. Ancora pochi giorni e si conoscerà il nuovo verdetto in casa Napoli.