Intreccio Inter-Napoli: colpo dall’Udinese

I nerazzurri e i partenopei non sono pronti a sfidarsi solamente sul campo. Possibile un incrocio di calciomercato da seguire con attenzione

Inter-Napoli sul campo e sul calciomercato. Le due squadre sono pronte a sfidarsi per raggiungere anche i rispettivi obiettivi e regalarsi dei colpi importanti per alzare la qualità della rosa a disposizione del proprio tecnico. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi e valutazioni, ma non è da escludere un intreccio importante tra le due compagini. Vedremo se alla fine sarà realmente così oppure no.

Secondo le informazioni di Schira, Inter e Napoli sono forti su diversi obiettivi e a questo punto non è da escludere che ci possa essere un incrocio. Naturalmente per il momento si stanno facendo tutte le valutazioni del caso e quindi non ci resta che attendere i prossimi mesi per capire meglio come si evolverà la situazione e quali saranno le mosse dei diretti interessa.

Calciomercato Napoli: incrocio con l’Inter, i dettagli

L’Inter e il Napoli lavorano per andare a conquistare lo Scudetto. Ma la sfida potrebbe spostarsi anche sul calciomercato. Entrambe le compagini hanno voglia di alzare il livello della rosa e per farlo c’è bisogno di avere dei rinforzi importanti e quindi vedremo cosa succederà nei prossimi mesi.

Stando alle ultime indiscrezioni, Napoli e Inter stanno seguendo da vicino Solet dell’Udinese. Naturalmente in caso di approdo del centrale alla corte di Inzaghi, i partenopei avrebbero il via libera per un altro difensore che piace anche ai nerazzurri e stiamo parlando di Bijol. Un incrocio, quindi, da tenere in considerazione anche se per il momento siamo nel campo delle valutazioni e delle considerazione. La strada fino a luglio è molto lunga e non possiamo escludere delle novità.

La certezza sembra rappresentata dal fatto che Bijol rappresenta un obiettivo di calciomercato del Napoli e Solet all’Inter potrebbe dare via libera ai partenopei. Naturalmente gli azzurri valutano anche il profilo di una delle rivelazioni di questo campionato.

Mercato Napoli: Bijol o Solet in difesa

Il Napoli valuta i profili di Bijol o Solet per rinforzare la difesa durante il prossimo calciomercato. Vedremo alla fine quale giocatore vestirà la maglia azzurra e se ci saranno delle novità in questo senso. Di certo ci aspettiamo un duello con l’Inter per arrivare almeno ad uno dei centrali.