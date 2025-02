Napoli, Manna chiude per l’attaccante: arriva dal Belgio

Il Napoli continua a programmare la prossima stagione visto l’imminente ritorno in Champions League. Spunta il nuovo intreccio dal Belgio per chiudere subito il colpo in attacco

Il presidente De Laurentiis è proiettato ad allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. Conte continua a sognare in ottica Scudetto sorprendendo tutti fino a questo momento dell’anno. Gli azzurri ci proveranno fino alla fine per blindare il primo posto: sarà decisivo lo scontro diretto contro l’Inter in programma il 2 marzo.

Napoli, chiusura immediata: spunta il colpo in attacco dal Belgio

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Nicolò Schira, l’attaccante del Club Brugge Chemsdine Talbi è finito nel mirino del Napoli: sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus e diversi top club della Premier League. Classe 2005, il belga è pronto per il definitivo salto di qualità dopo essersi messo in luce anche in Champions League.

Il ds Manna è al lavoro per continuare a programmare la prossima stagione con colpi di spessore internazionale. L’obiettivo principale degli azzurri è stato quasi raggiunto con l’immediata qualificazione in Champions League. Tutto può cambiare in tempi brevi per individuare così la prossima mossa in attacco: discorso inverso per Victor Osimhen che dovrà conoscere la sua prossima destinazione a titolo definitivo.

