Napoli, dubbio Conte: la nuova idea per l’attacco

Conte non vede l’ora di tornare a vincere dopo i tre pareggi consecutivi collezionati in campionato. Spunta un nuovo dubbio di formazione per l’allenatore del Napoli

La squadra azzurra continua ad essere protagonista in Serie A consolidando il primo posto in classifica. C’è stato un rallentamento nella corsa per lo Scudetto, ma gli azzurri continuano a guardare tutti dall’alto. Ecco la nuova idea di formazione di Antonio Conte che dovrà volare ancora in trasferta, questa volta per affrontare il Como.

Altra settimana ricca di allenamenti in casa Napoli. A Castel Volturno Conte è tornato alla carica in vista della prossima trasferta ostica contro il Como: tra circa dieci giorni ci sarà il big match contro l’Inter in programma al Maradona. Una nuova mossa decisiva per conoscere così il prossimo undici iniziale scelto da Conte: ecco la nuova idea a sorpresa.

Napoli, la nuova mossa di Conte: le scelte per Como

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, l’unico dubbio che resta in vista di Como è la presenza o meno di Matteo Politano come laterale destro a tutta fascia. In attacco confermato il tandem Raspadori-Lukaku con l’attaccante belga che è a secco da circa tre partite. Il Napoli proverà così a tornare alla vittoria dopo i tre pareggi consecutivi collezionati contro Roma, Udinese e Lazio. Ultime ore frenetiche prima di prendere la miglior decisione possibile: ormai ci siamo per continuare a guardare in avanti.

Il Napoli è pronto a sognare in grande per mantenere invariata la distanza dall’Inter che insegue senza sosta. Sarà un duello infinito per lottare punto a punto prima dello scontro diretto in programma al Maradona. Conte conta anche di recuperare Spinazzola ed Olivera pronti ad essere protagonisti dopo settimane ai box per infortunio. Un momento decisivo per guardare sempre in avanti: il mantra di Conte è stato proprio questo fin dal suo insediamento nello spogliatoio azzurro.

Confermato il 3-5-2 per una soluzione immediata dopo i tanti infortuni di queste settimane: il Napoli continua a sognare in grande per arrivare a trionfare in Serie A. Una stagione da incorniciare per gli uomini di Conte che hanno dimostrato di nuotare tra le mille difficoltà nonostante una partita a settimana. Dopo l’addio di Kvara, i tifosi hanno invocato un nuovo colpo: è arrivato soltanto Okafor nell’ultimo giorno di calciomercato.