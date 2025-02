Napoli, penalizzazione in questa stagione: cosa dice il regolamento

Il Napoli continua a sognare in Serie A: tutto è pronto per il big match del 2 marzo contro l’Inter, ma poche ore fa il presidente De Laurentiis è tornato nell’occhio del ciclone per il falso bilancio

Il club partenopeo dovrà affrontare una nuova battaglia dopo la richiesta della Procura di Roma. Nel mirino De Laurentiis e la Ssc Napoli dopo le operazioni del passato sul fronte calciomercato: il ds Manna continua ad operare in silenzio per allestire una rosa super competitiva in vista della prossima stagione. Ecco la novità sulla penalizzazione in questa stagione: ecco tutta la verità del regolamento in Serie A.

Il presidente De Laurentiis è stato tornato nell’occhio del ciclone con la richiesto di rinvio a giudizio. Da una parte c’è l’operazione Manolas, dall’altra quella di Osimhen: i legali hanno subito assicurato che il numero uno del club partenopeo non corre alcun rischio. I PM di Roma hanno chiesto il rinvio a giudizio di De Laurentiis, ma il caso potrà essere riaperto soltanto per quanto riguarda il piano sportivo con ‘revocazione’ dopo l’assoluzione del 2022.

Napoli, la novità sul regolamento: la penalizzazione in atto

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, continuano le polemiche intorno al Napoli per quanto riguarda una possibile penalizzazione per la squadra azzurra. Soltanto in caso di deferimento e di processo, il club partenopeo potrebbe rischiare o una multa o una penalizzazione in classifica. La ‘revocazione’ è prevista dall’articolo 63 del Codice di Giustizia Sportiva: dovrebbero esserci elementi concreti rispetto a qualche anno fa.

Potrebbe così verificarsi una situazione simile a quella della Juventus, che è stata punita con il meno 10 in classifica. La penalizzazione al momento non è prevista, ma tutto dipenderà dall’iter del possibile processo: se dovesse terminare entro fine aprile, i punti sarebbero tolti su questa classifica altrimenti si andrà verso la prossima stagione. Al momento la possibilità di una sanzione sportiva è molto bassa: De Laurentiis è molto sereno e affronterà il caso nelle sedi opportune.

Una nuova svolta decisiva per il futuro: tutto può cambiare in poco tempo, ma il Napoli continua a concentrarsi in Serie A per riuscire a blindare il primo posto per le prossime settimane. I tifosi azzurri sono tornati a sognare dopo il decimo posto collezionato nella passata stagione: a breve ci saranno novità importanti.